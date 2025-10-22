Popularna przekąska wycofana z Lidla. GIS: może poważnie zaszkodzić zdrowiu! Masz ją w domu?

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczy popularnej słodkiej „przegryzki”, która jeszcze do niedawna była dostępna w ofercie Lidla. Sieć wycofała ją z rynku. Okazuje się bowiem, że może zawierać niepożądane ciała obce. Lepiej szybko zrób przegląd kupionych słodyczy i czym prędzej pozbądź się wadliwego produktu. W przeciwnym razie narazisz siebie i bliskich na poważne konsekwencje zdrowotne. Nie ryzykuj.

Jaką przekąskę wycofano z Lidla?

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczy maślanych wafli. Klienci Lidla zostali już powiadomieni o wycofaniu produktu ze sprzedaży. Stosowne informacje pojawiły się na stronie internetowej sieci, a także we wszystkich sklepach. Szczegółowe dane na temat wadliwego produktu znajdziesz poniżej:

Nazwa produktu: XXL Sondey Wafle maślane z nadzieniem karmelowym

opakowanie: 560 g,

numer partii: I25233A,

data minimalnej trwałości: 4.12.2025,

dostawca Biscuit International,

dystrybutor w Polsce: Lidl Sp. z o.o. sp. k. ul. Poznańska 48, Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania przekąski z rynku. Główny Inspektor Sanitarny apeluje, by jej nie spożywać.

Dlaczego wycofane wafle maślane mogą szkodzić zdrowiu?

Nie można wykluczyć obecności metalicznych ciał obcych w produkcie. Ich połknięcie może natomiast doprowadzić do powstania poważnych problemów zdrowotnych, między innymi podrażnienia, a nawet uszkodzenia przewodu pokarmowego. W komunikacie udostępnionym na swojej stronie internetowej Lidl poinformował, że klienci, którzy nabyli wskazane wafle mogą je zwrócić w dowolnym sklepie sieci bez konieczności okazywania dowodu zakupu (paragonu).

Wszystkie inne produkty dostarczone przez Biscuit International i sprzedawane przez Lidl, w tym pozostałe rodzaje wafli, nie są objęte wycofaniem – czytamy w oświadczeniu.

