Te bułki z Lidla to „kaloryczne pułapki”. Ekspert ujawnia, które są najgorsze dla sylwetki. Sprawdź!

Okazuje się, że nawet niepozorna kromka chleba lub bułka mogą dostarczać sporej dawki energii, zwłaszcza że dokładamy do nich różne dodatki, takie jak masło, ser czy szynka. Co więcej, jedząc chleb, bułki czy słodkie lub słone przekąski między posiłkami, łatwo przekroczyć dzienne zapotrzebowanie kaloryczne, nie zauważając tego. Warto więc zwracać uwagę nie tylko na to, co jemy, ale też w jakich ilościach. Bartłomiej Szkutnik, twórca kanału „Fit Recenzje”, który jest doświadczonym trenerem i promuje zdrowy styl życia, opublikował nagranie dotyczące kaloryczności pieczywa z Lidla.

Ile kalorii mają bułki z Lidla?

Kanapki są podstawą śniadania i kolacji dla wielu osób. Są szybkie i wygodne w przygotowaniu, a do tego dość sycące. Jednak większość osób nie zdaje sobie sprawy z kaloryczności pieczywa, które codziennie spożywa. To z kolei może negatywnie wpływać na bilans kaloryczny i utrudniać utrzymanie prawidłowej masy ciała. Specjalista podał kaloryczność poszczególnych bułek z Lidla:



bułka „ziarnella” – 307 kcal

bułka fitness – 222 kcal

bułka z serem – 268 kcal

bułka wysokobiałkowa – 250 kcal

bułka poznańska XXL – 258 kcal

bułka ziemniaczana – 256 kcal

bułka mleczna – 308 kcal

bułka paryska – 243 kcal

bułka z dynią – 326 kcal

bułka nacięta – 261 kcal

bułka ciabatta – 274 kcal

bułka bawarska – 267 kcal

Kaloryczność słodkich przekąsek z Lidla

Ogromną popularnością cieszą się również słodkie przekąski, takie jak croissanty czy pączki lub inne „słodkie bułeczki”. Choć kuszą smakiem i wyglądem, to często okazują się prawdziwymi „bombami kalorycznymi”. Oto kaloryczność poszczególnych produktów:



racuch z jabłkiem grójeckim – 245 kcal

pączek pistacjowy z belgijską czekoladą – 389 kcal

croissant pistacjowy – 428 kcal

pączek dubajski – 429 kcal

rogal świętomarciński – 734 kcal

pączek z nadzieniem kokosowym – 468 kcal

croissant dubajski – 397 kcal

Ile kalorii mają słone przekąski w Lidlu?

Słone przekąski, takie jak paszteciki, precle, mini calzone czy cebularze, też są lubiane, zwłaszcza gdy potrzebujemy zaspokoić głód „na szybko”. Choć nie wydają się one bardzo kaloryczne, to często bywa to mylące.



pasztecik z pieczarkami – 271 kcal

mini calzone margherita – 229 kca

bagietka czosnkowa – 451 kcal

precel z solą – 272 kcal

cebularz – 354 kcal

burek ze szpinakiem – 214 kcal

frusta prosciutto – 346 kcal

hot dog z parówką – 192 kcal

pinsa marghertitta – 306 kcal

