Te bułki z Lidla to „kaloryczne pułapki”. Ekspert ujawnia, które są najgorsze dla sylwetki. Sprawdź!

Okazuje się, że nawet niepozorna kromka chleba lub bułka mogą dostarczać sporej dawki energii, zwłaszcza że dokładamy do nich różne dodatki, takie jak masło, ser czy szynka. Co więcej, jedząc chleb, bułki czy słodkie lub słone przekąski między posiłkami, łatwo przekroczyć dzienne zapotrzebowanie kaloryczne, nie zauważając tego. Warto więc zwracać uwagę nie tylko na to, co jemy, ale też w jakich ilościach. Bartłomiej Szkutnik, twórca kanału „Fit Recenzje”, który jest doświadczonym trenerem i promuje zdrowy styl życia, opublikował nagranie dotyczące kaloryczności pieczywa z Lidla.
Ile kalorii mają bułki z Lidla?
Kanapki są podstawą śniadania i kolacji dla wielu osób. Są szybkie i wygodne w przygotowaniu, a do tego dość sycące. Jednak większość osób nie zdaje sobie sprawy z kaloryczności pieczywa, które codziennie spożywa. To z kolei może negatywnie wpływać na bilans kaloryczny i utrudniać utrzymanie prawidłowej masy ciała. Specjalista podał kaloryczność poszczególnych bułek z Lidla:
- bułka „ziarnella” – 307 kcal
- bułka fitness – 222 kcal
- bułka z serem – 268 kcal
- bułka wysokobiałkowa – 250 kcal
- bułka poznańska XXL – 258 kcal
- bułka ziemniaczana – 256 kcal
- bułka mleczna – 308 kcal
- bułka paryska – 243 kcal
- bułka z dynią – 326 kcal
- bułka nacięta – 261 kcal
- bułka ciabatta – 274 kcal
- bułka bawarska – 267 kcal
Kaloryczność słodkich przekąsek z Lidla
Ogromną popularnością cieszą się również słodkie przekąski, takie jak croissanty czy pączki lub inne „słodkie bułeczki”. Choć kuszą smakiem i wyglądem, to często okazują się prawdziwymi „bombami kalorycznymi”. Oto kaloryczność poszczególnych produktów:
- racuch z jabłkiem grójeckim – 245 kcal
- pączek pistacjowy z belgijską czekoladą – 389 kcal
- croissant pistacjowy – 428 kcal
- pączek dubajski – 429 kcal
- rogal świętomarciński – 734 kcal
- pączek z nadzieniem kokosowym – 468 kcal
- croissant dubajski – 397 kcal
Ile kalorii mają słone przekąski w Lidlu?
Słone przekąski, takie jak paszteciki, precle, mini calzone czy cebularze, też są lubiane, zwłaszcza gdy potrzebujemy zaspokoić głód „na szybko”. Choć nie wydają się one bardzo kaloryczne, to często bywa to mylące.
- pasztecik z pieczarkami – 271 kcal
- mini calzone margherita – 229 kca
- bagietka czosnkowa – 451 kcal
- precel z solą – 272 kcal
- cebularz – 354 kcal
- burek ze szpinakiem – 214 kcal
- frusta prosciutto – 346 kcal
- hot dog z parówką – 192 kcal
- pinsa marghertitta – 306 kcal
Czytaj też:
Myślisz, że to zdrowe „mleko”? Piją je miliony Polaków, ale eksperci ostrzegają: może szkodzić zdrowiuCzytaj też:
O tej antyrakowej witaminie zapomina 90% Polaków. Dietetyk: jej niedobór to cicha epidemia