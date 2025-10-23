Seniorzy go unikają, a właśnie ten ser najlepiej wspiera serce, mózg i kości. Badania mówią jasno

Ser jest nieodłącznym elementem jadłospisu wielu Polaków. Na stołach króluje głównie twaróg i mozzarella. Inne rodzaje wspomnianego nabiału nie cieszą się już tak dużą popularnością. Niektóre z nich są wręcz pomijane. Dietetycy zwracają szczególną uwagę na jeden z takich niedocenianych produktów. Okazuje się, że może on realnie wesprzeć funkcjonowanie organizmu na wielu różnych poziomach. Warto włączyć go do diety, zwłaszcza po sześćdziesiątym roku życia. Sprawdź, dlaczego.

Jaki ser jest najlepszy dla seniorów?

Polecanym produktem jest ser wytwarzany z koziego mleka. Ma on drobniejszą strukturę tłuszczową niż jego „konkurencja” pochodząca od krowy. Dzięki temu jest lepiej i łatwiej przyswajany przez organizm. Wyróżnia go również znacznie korzystniejszy profil kwasów tłuszczowych. Zwróciły na to uwagę ekspertki z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Edyta Molik oraz Gabriela Kotowicz. Swoje spostrzeżenia zawarły w artykule zatytułowanym „Substancje bioaktywne mleka koziego wykorzystywane w medycynie i farmacji” z 2023 roku:

Mleko kozie zawiera znacznie więcej m.in. kwasu kaprynowego, kaprylowego, kapronowego, masłowego, laurynowego, mirystynowego, palmitynowego i kwasu linolenowego w porównaniu do mleka innych przeżuwaczy. Kwas kaprylowy, kaprynowy i pozostałe kwasy tłuszczowe średniołańcuchowe działają terapeutycznie na organizm człowieka wspomagając leczenie wielu schorzeń metabolicznych takich jak tłuszczowa biegunka oraz zespół złego wchłaniania. Dysfunkcja ta w szczególności przyczynia się do niedoborów witaminy B12, kwasu foliowego i żelaza – czytamy we wskazanym opracowaniu.

Co więcej, przeprowadzone badania wykazały, że dieta bogata w mleko kozie i jego przetwory może przyczynić się do poprawy pracy jelit, a także zapobiec demineralizacji kości, która jest częstym problemem wśród osób starszych. Dodatkowo jednonienasycone kwasy tłuszczowe znajdujące się w przywołanych produktach minimalizują ryzyko rozwoju miażdżycy. Obniżają bowiem stężenie „złego cholesterolu” we krwi. Redukują też stany zapalne tkanek i sprzyjają zmniejszeniu otyłości trzewno-brzusznej.

Obecne w mleku kóz wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA), należące do grupy omega-3, wspomagają leczenie demencji. Podawanie mleka koziego myszom z uszczerbkami pamięci wywołanymi farmakologicznie spowodowało re-generację komórek nerwowych – zauważają badaczki w cytowanym artykule.

Dlaczego jeszcze seniorzy powinni sięgać po kozi ser?

Kozi ser jest cennym źródłem wartościowego białka, które ma w swoim składzie między innymi cysteinę oraz taurynę. Oba te związki warunkują prawidłowy przebieg procesów metabolicznych w organizmie. W dodatku białka mleka koziego są nośnikiem dla witaminy E. Związek wykazuje silne właściwości przeciwutleniające. Eliminuje wolne rodniki z organizmu i spowalnia starzenie się komórek, w tym powstawanie zmarszczek.

W mleku kozim obecny jest również kwas sialowy, związek organiczny z grupy wielocukrów. Odgrywa on rolę w prawidłowym rozwoju układu nerwowego. Występuje w substancji szarej mózgu i odpowiada za przekazywanie informacji pomiędzy komórkami. Kwas sialowy oraz tauryna poprawiają funkcjonowanie pamięci związane z procesami starzenia wywołanymi D-galaktozą. Mleko kozie hamowało utleniające działanie D-galaktozy – podkreślają Edyta Molik i Gabriela Kotowicz.

Jak wprowadzić ser kozi do diety?

Wprowadzenie koziego sera do diety seniora nie musi oznaczać rewolucji. Produkt świetnie sprawdzi się jako dodatek do kanapek czy sałatek. Nie należy przesadzać z ilością tego nabiału. Wystarczy sięgać po niego 2-3 razy w tygodniu w ilości 30-60 gramów. Warto pamiętać, że sam ser kozi nie zastąpi dobrze zbilansowanej diety ani aktywności fizycznej. Dopiero połączenie tych trzech elementów przynosi najlepsze efekty dla zdrowia.

