Zrób je raz, a zwykłe frytki pójdą w odstawkę. To ulubiona przekąska dietetyczki

Kiedy słyszysz hasło „frytki”, od razu myślisz: tłuszcz, kalorie i puste węglowodany? Nic dziwnego. To jedna z najbardziej kuszących, a zarazem zdradliwych przekąsek. Jednak dr Paulina Ihnatowicz – znana dietetyczka kliniczna – niedawno pokazała, co zrobić, by, cieszyć się ich smakiem bez szkody dla sylwetki. Wersja, „przegryzek”, którą zaproponowała, wygląda prawie jak klasyczne frytki, a do tego przyjemnie chrupie, ale ma zupełnie inny skład. I to właśnie w tym tkwi jej największy sekret.

Jak zrobić najlepsze „frytki” na diecie?

Dr Paulina Ihnatowicz radzi, by zamienić ziemniaki na zupełnie inne warzywo. I nie chodzi o batata czy cukinię, lecz bakłażana. Gości on w polskiej kuchni dość rzadko. A szkoda, bo ma wiele cennych właściwości. Dostarcza białka i błonnika, które zapewniają długie uczucie sytości po posiłku, zapobiegając podjadaniu. Jednocześnie usprawniają przemianę materii. Tym samym wspomagają odchudzanie i ułatwiają kontrolowanie liczby przyjmowanych porcji jedzenia. Warto podkreślić, że sam bakłażan jest niskokaloryczny. Sto dwadzieścia gramów warzywa ma około 30 kilokalorii. Cechuje go również niski indeks glikemiczny. Nie powoduje nagłego wzrostu stężenia glukozy we krwi. Ten przepis nie wymaga ani panierki, ani smażenia w głębokim tłuszczu — a mimo to frytki są złociste i aromatyczne.

Przepis: Frytki z bakłażana To zaskakująca, ale świetna alternatywa dla przekąsek na bazie ziemniaków czy batatów. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 492 w każdej porcji Składniki 350 g bakłażana

150 g parmezanu

30 ml oliwy z oliwek

przyprawy (sól, pieprz, papryka słodka, oregano, czosnek granulowany) Sposób przygotowania Szykowanie składnikówJeśli używasz parmezanu w kawałku, zetrzyj go na tarce. Bakłażana umyj, pokrój w słupki. Następnie wrzuć do wody z dodatkiem jednej łyżeczki soli. Mocz przez około. 15 minut. Po tym czasie dokładnie osusz bakłażana ręcznikiem papierowym. Łączenie składnikówDo pokrojonego i osuszonego bakłażana dodaj oliwę z oliwek, parmezan, paprykę słodką, pieprz i czosnek granulowany. Wszystko dokładnie wymieszaj. Pieczenie frytekWyłóż bakłażana na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Piecz przez 30–40 minut w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni (termoobieg góra/dół), aż frytki się zarumienią.

Z czym podawać frytki z bakłażana?

Frytki z bakłażana można podawać na wiele różnych sposobów. Doskonale sprawdzają się jako dodatek do klasycznych dań obiadowych, a także samodzielna przekąska. Mają delikatny, lekko orzechowy smak. Świetnie komponują się z jogurtowym sosem czosnkowym lub dipem z awokado i limonki. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, by serwować je z hummusem, pastą tahini albo ostrzejszym sosem pomidorowym z dodatkiem oregano i bazylii. Jeśli chcesz stworzyć przekąskę w wersji fit, którą poleca dr Paulina Ihnatowicz, sięgnij po gęsty jogurt typu islandzkiego. Wymieszaj go z koperkiem, czosnkiem i przyprawami. Idealnie podkreśli smak bakłażana.

