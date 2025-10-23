Japonki piją ją zamiast kawy. Spala tłuszcz jak szalona, wspiera serce i odporność. Spróbuj!

W Polsce większość osób każdy dzień zaczyna od wypicia filiżanki kawy. Jest ona postrzegana jako niezbędny element poranka, który ma pobudzić organizm i ułatwić koncentrację. W Japonii jednak znacznie bardziej niż w Europie rozwinięta jest kultura picia herbaty. To właśnie od niej często zaczyna się każdy nowy dzień, ale sięga się po nią również o innych porach. Jest to także bardzo zdrowy wybór.

Ta herbata pomaga schudnąć

Najpopularniejszym rodzajem zielonej herbaty w Japonii jest sencha. Przygotowywana jest bez mielenia liści. Ma świeży, lekko trawiasty smak, a napar z niej przyrządzony jest koloru jasnozielonego.

Jej regularne picie może wspomóc proces odchudzania. Taki napar przyspiesza między innymi metabolizm. Zawiera bowiem kofeinę i katechiny, które stymulują proces spalania tkanki tłuszczowej. Te drugie mogą dodatkowo hamować wchłanianie tłuszczów w przewodzie pokarmowym. Po spożyciu tego rodzaju herbaty dochodzi też do wzrostu spalania kalorii. Trzeba jednak pamiętać, że jej picie nie zastąpi zbilansowanej diety oraz regularnej aktywności fizycznej.

Jakie jeszcze właściwości ma sencha?

Sencha jest bogata w przeciwutleniacze, takie jak katechiny, teina, a także L-teanina. Mają one działanie antyoksydacyjne, co oznacza, że neutralizują wolne rodniki, których nadmiar może być szkodliwy dla naszego organizmu. W efekcie picie tej herbaty spowalnia procesy starzenia się, ale także zmniejsza ryzyko wielu chorób przewlekłych. Dodatkowo ten napój wspiera układ krążenia, ponieważ pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu oraz ciśnienia krwi. Trzeba podkreślić też, że L-teanina zawarta w tej herbacie ma właściwości relaksujące, jednak bez uczucia senności. To właśnie ona łagodzi pobudzające działanie teiny (kofeiny). W ten sposób zostają zniwelowane nieprzyjemne skutki szybkiego „uderzenia” kofeiny. Dodatkowo sencha sprzyja koncentracji. Ma również działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, przez co wspiera układ odpornościowy.

