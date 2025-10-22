Znasz już nowy skyr od Piątnicy? Dietetyczka: to strzał w dziesiątkę, jeśli chcesz schudnąć
Znasz już nowy skyr od Piątnicy? Dietetyczka: to strzał w dziesiątkę, jeśli chcesz schudnąć

Jogurt w szklance, zdjęcie ilustracyjne
Jogurt w szklance, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Freepik/jcomp
Niedawno w ofercie sklepów i supermarketów pojawił się nowy jogurt typu islandzkiego. Mimo krótkiego „stażu” na rynku zdążył już zrobić furorę wśród specjalistów od zdrowego odżywiania. Dietetyczka zdradza, czemu warto go kupić.

Skyr jest ceniony nie tylko za smak, ale również szerokie kulinarne zastosowanie. Można go wykorzystać w kuchni na wiele różnych sposobów. Doskonale sprawdza się nie tylko jako samodzielna przekąska, ale również składnik sosów, sałatek, a także różnego rodzaju deserów, ciast i placuszków. Nic dziwnego, że producenci – w odpowiedzi na rosnące potrzeby konsumentów – prześcigają się w tworzeniu coraz to nowych wersji tego jogurtu. Niedawno na sklepowych półkach pojawiła się jego kolejna odsłona i od razu wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród dietetyków. Gdy zobaczysz tę nowość na zakupach, nie wahaj się i od razu wrzuć ją do koszyka.

Nowy skyr „pod lupą” dietetyczki

Sklepowej nowości przyjrzała się bliżej dietetyczka Dominika Hatala. To skyr pitny bez dodatku cukru marki Piątnica. Występuje w trzech wariantach smakowych – waniliowym, malinowym oraz brzoskwiniowym. Specjalistka wzięła „pod lupę” pierwszą z przywołanych wersji. Na pierwszy rzut oka wygląda jak typowy jogurt z kategorii fit, ale wystarczy zerknąć na skład, by przekonać się, że ma zupełnie inną formułę. Nie znajdziemy w nim nie tylko dodatku cukru, ale też popularnych substancji słodzących, takich jak sukraloza czy maltitol. Zamiast tego postawiono na stewię oraz ksylitol. To – jak podkreśla specjalistka – zdecydowanie lepsza opcja.

Dodatkowo jest tam inulina, czyli błonnik pokarmowy korzystny dla jelit – podkreśla ekspertka w opublikowanym materiale.

Wskazany składnik to prebiotyk. Wspiera rozwój pożytecznych bakterii w układzie pokarmowym. Reguluje rytm wypróżnień i przeciwdziała zaparciom. Redukuje stany zapalne. Chroni wyściółkę jelit przed uszkodzeniem i usprawnia ich perystaltykę. W dodatku przedłuża uczucie sytości po posiłku, zmniejszając ryzyko podjadania i ułatwiając kontrolowanie masy ciała. Pośrednio inulina wspomaga więc zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Wzmacnia też mechanizmy obronne organizmu.

Nowy skyr a „zwykły” jogurt pitny od Piątnicy – porównanie

By bardziej unaocznić różnice między nowym produktem a „konkurencją” Dominika Hatala porównała go z innym jogurtem marki Piątnica – „zwykłym” waniliowym skyrem pitnym. Sto gramów wskazanego nabiału dostarcza 79 kalorii, 6,5 gramów białka, a także sporych ilości cukru i tłuszczu – odpowiednio 9 i 1,5 g. Tymczasem ta sama porcja nowego skyru ma 53 kcal i ani grama tłuszczu. Ponadto dostarcza więcej białka, bo 7,3 grama. Zawiera tylko naturalnie występujące cukry w artykułach mlecznych (3,9 g).

Wybierz go, jeśli redukujesz masę ciała i chcesz zadbać o glikemię poposiłkową. To też dobry produkt dla osób z insulinoopornością – podsumowuje dietetyczka.

Źródło: dietetykpowszechny/Instagram