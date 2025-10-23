W Biedronce „3 plus 3 gratis” na ten rozchwytywany produkt. Sprawdź też inne hity z nowej gazetki

Dobrym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy jest robienie większych zakupów podczas różnego rodzaju promocji w supermarketach. W ten sposób takie podstawowe produkty możemy kupić znacznie taniej niż normalnie. To też dobra okazja, żeby zrobić większe zapasy. Co więcej, tego rodzaju ofert jest naprawdę sporo. Wystarczy regularnie śledzić gazetki promocyjne.

Tanie masło w Biedronce

Od czwartku do soboty (23–25 października) masło ekstra marki „Łaciate” (200 g) nabędziesz w świetnej cenie w ramach promocji „3 plus 3 gratis”. Ten produkt cieszy się dużą popularnością, ponieważ używa go większość Polaków i na różnych przecenach jest wręcz rozchwytywany. Oznacza to, że przy zakupie trzech opakowań kolejne trzy dostaniesz całkowicie za darmo. Cena za jedną sztukę przy zakupie 6 opakowań to tylko 4,75 zł. Cena regularna to 9,49 zł. Obowiązuje jednak limit sześciu kostek masła na kartę Moja Biedronka.

Pamiętaj, że masło bez problemu możesz zamrozić. Najlepiej jest wcześniej rozdzielić je na mniejsze porcje, dzięki czemu rozmrozisz dokładnie tyle, ile Ci potrzeba. Takie masło możesz przechowywać w zamrażarce nawet przez 8 miesięcy i nie ucierpi na tym jego jakość. Najlepiej rozmrażać je powoli — przez kilka godzin w lodówce.

Co jeszcze warto kupić w Biedronce?

Od czwartku do soboty w Biedronce znacznie taniej kupisz również cukier biały (1 kilogram). Obowiązuje bowiem promocja „5 plus 5 gratis”. Kupując 10 sztuk, za każdą z nich zapłacisz jedynie 1,45 zł. Ofertą objęte są następujące marki: Sweet Family, Królewski, Polski Cukier, Diamant. Limit dzienny to 10 sztuk na kartę Moja Biedronka.

Warto zaopatrzyć się także w olej rzepakowy lub słonecznikowy (1 litr). Kupując jedną butelkę, drugą dostaniesz całkowicie za darmo. Jeśli jesteś miłośnikiem kawy, to ten produkt też koniecznie wrzuć do koszyka podczas zakupów. Specjalną ofertą objęte są wszystkie kawy rozpuszczalne Cafe D’or. Drugi, tańszy produkt nabędziesz aż o 50% taniej niż normalnie.

