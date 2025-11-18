Dobra kawa tania jak nigdy. Znana sieć idzie na całość, a Polacy przecierają oczy ze zdumienia

Kto lubi dobrą kawę, ten wie, że jej zakup nierzadko bywa sporym wydatkiem. Obniżki nieczęsto przekraczają trzydzieści procent. Tym razem znana sieć idzie o krok dalej i przecenia niektóre popularne marki nawet o 60 procent. Brzmi niewiarygodnie? A jednak. Dlatego nie zwlekaj z decyzją i ruszaj do Biedronki. Istnieje duże ryzyko, że najlepsze okazje szybko znikną z półek.

Jakie kawy przeceniła Biedronka?

Biedronka obniżyła ceny wielu popularnych marek. Za półdarmo zgarniesz między innymi wszystkie kawy rozpuszczalne Cafe d’Or. Możesz je dowolnie ze sobą mieszać i łączyć w różne zestawy. Pamiętaj jednak o pewnej istotnej kwestii – rabat obejmie tylko drugi tańszy produkt. Co ważne, ta promocja nie ma narzuconych limitów i jest skierowana do wszystkich klientów sieci.

Z kolei posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka mogą kupić taniej wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafé. W tym przypadku upust za drugi – tańszy – produkt sięga aż 60 procent. Jest jednak pewien „haczyk”. Obowiązuje limit dzienny. Na jedno konto lojalnościowe można nabyć tylko 4 opakowania kawy (w tym dwa z rabatem).

To jeszcze nie koniec dobrych informacji. Sieć sprzedaje po atrakcyjnej cenie również wszystkie kawy marki Lavazza. Członkowie programu lojalnościowego zapłacą za 25 procent mniej niż zwykle za każdy zakupiony produkt ze wskazanej kategorii. Na klientów narzucono jednak pewne ograniczenia. Limit dzienny to wynosi 4 paczki produktu.

Kiedy iść do Biedronki po tanią kawę?

Wszystkie akcje promocyjne na kawę trwają w tym samym terminie. Kończą się w sobotę, 22 listopada 2025 roku. Na uzupełnienie domowych zapasów masz więc kilka dni. Nie zwlekaj jednak zbytnio z zakupami, bo z pewnością oferty przyciągną do Biedronki tłumy miłośników „małej czarnej”.

