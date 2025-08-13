Napoje z Biedronki najlepsze na upał. Dietetyczka zdradza, co ugasi pragnienie bez cukru

Gdy na zewnątrz jest naprawdę gorąco, często sięgamy po słodkie, gazowane napoje, by ugasić pragnienie. Zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile cukru i kalorii zawierają. Bez trudu można jednak dostać zdrowsze alternatywy. Dietetyczka Agata Strawińska podpowiedziała, jakie napoje warto kupić, by nie szkodzić swojemu organizmowi.

Zdrowsze alternatywy popularnych napojów w Biedronce

Specjalistka radzi, by zamiast „Sprite’a” w puszce, który ma 122 kcal i aż 30 gramów cukru, wybrać wodę kokosową marki Coconaut, która w takiej samej ilości napoju (330 ml) ma tylko 70 kcal i 17 gramów cukru. Z kolei zamiast wody z sokiem z owoców marki Polaris, która ma 100 kcal i 25 gramów cukru w 500 ml, zdecydowanie lepiej kupić wodę o smaku cytrynowym również tej marki. Ta zdrowsza alternatywa ma jedynie 5 kcal i 0 gramów cukru.

Nie wybieraj też coli original, która ma 119 kcal i 49 gramów cukru w 500 ml. Postaw na colę zero intense, która zawiera jedynie 5 kcal i 0 gramów cukru w takiej samej ilości napoju. Jeśli jesteś fanem Pepsi, to kup tę bez cukru – ma jedynie 2 kcal i 0 gramów cukru w 330 ml, w porównaniu do zwykłej, która ma 93 kcal i 23 gramy cukru.

Uważaj na nadmiar cukru w diecie

Dzienny limit cukrów w diecie to 10% wartości energetycznej diety. Jeśli na co dzień spożywasz 2000 kcal, to nie powinnaś/nie powinieneś dostarczać z diety więcej niż 50 g cukrów. W tę wartość nie trzeba włączać cukrów prostych pochodzących z owoców i nabiału, ale warto, ponieważ im mniej cukrów w diecie, tym lepiej dla zdrowia! – przestrzega dietetyczka.

Pamiętaj też, że słodzone napoje sprzyjają próchnicy zębów, otyłości. Mogą także przyczyniać się do rozwoju insulinooporności, a także dyslipidemii czy nowotworu trzustki. Jak zaznacza dietetyczka – należy ograniczyć słodzone napoje czy też alkohol i zastąpić je wersjami „zero”. Jednak zdecydowanie najzdrowiej jest pić wodę smakową bez dodatku cukru, herbatę lub kawę.

Jak ograniczyć spożywanie cukru?

Ograniczenie spożywania cukru warto rozpocząć od prostych kroków, takich jak właśnie picie napojów z jego małą zawartością. Przede wszystkim czytaj etykiety na produktach, które kupujesz. Cukier może ukrywać się też pod innymi nazwami, takimi jak na przykład syrop glukozowo-fruktozowy czy sacharoza.

Ogranicz też ilość słodyczy – zamiast batonika sięgnij po garść orzechów, świeże owoce lub jogurt naturalny z miodem. Kluczem jest budowanie zdrowych nawyków, które z czasem staną się twoją codziennością. Sprawdź też triki dietetyka na ograniczenie spożycia cukru.

