Tylko do 16 sierpnia w Biedronce okazja roku dla kawoszy i fanów lodów. Nie przegap tej szansy

Lody i dobra kawa za „grosze”? To możliwe. Biedronka obniżyła ceny wielu znanych i popularnych marek. Ich wielbiciele mogą sporo zaoszczędzić. Niektóre rabaty sięgają nawet 90 procent. Tak tanio dawno nie było. Lepiej zapisz te daty, by nie przegapić okazji na odciążenie domowego budżetu.

Jak kupić taniej dobrą kawę w Biedronce?

Biedronka przeceniła wszystkie kawy marki Lavazza. Teraz możesz kupić je o 25 procent taniej niż zwykle. Musisz jednak spełnić jeden ważny warunek – posiadać kartę lub aplikację Moja Biedronka. Jeśli jeszcze ich nie masz, lepiej szybko nadrób zaległości, bo okazja do odciążenia domowego budżetu przepadnie. Ściągnij dedykowane bezpłatne oprogramowanie ze sklepu internetowego i zainstaluj w swoim telefonie albo poproś o specjalną kartę lojalnościową przy kasie. Dostaniesz ją za darmo w każdym sklepie sieci.

Masz sporo czasu na zakupy, bo promocja na kawę trwa do soboty, 16 sierpnia 2025 roku. Sieć nałożyła jednak na swoich klientów pewne ograniczenia. Obowiązuje bowiem limit dzienny – 4 opakowania Lavazzy na jedno konto Moja Biedronka w ramach opisanej akcji rabatowej.

Tanie lody w Biedronce – warunki oferty

Biedronka obniżyła ceny wszystkich lodów Big Milk w opakowaniach o pojemności 900 mililitrów. Możesz je ze sobą mieszać zgodnie z upodobaniami. Jeśli kupisz dwa z przywołanych produktów za jeden z nich zapłacisz 90 procent mniej niż zwykle. Rabat dotyczyć będzie jednak tańszego spośród wybranych przysmaków. Sieć zorganizowała również ciekawą promocję na lody Grycan o pojemności 900-1100 mililitrów. Włóż do koszyka dwa dowolne opakowania, a za tańsze z nich zapłacisz 70 procent mniej niż zazwyczaj.

Opisane wyżej akcje rabatowe są skierowane do wszystkich klientów Biedronki. By z nich skorzystać, nie musisz posiadać specjalnej karty ani aplikacji. Nie ma też limitów. Możesz brać tyle lodów, ile chcesz. Pamiętaj o jednym – przywołane promocje kończą się 16 sierpnia 2025 roku.

