IMGW ostrzega przed styczniem pełnym załamań pogody. Już teraz zacznij budować odporność

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował eksperymentalną prognozę długoterminową, która obejmuje styczeń 2026 roku. Choć średnia miesięczna temperatura powietrza wcale nie przeraża, ponieważ nie ma to być miesiąc wyjątkowo zimny, to jednak będzie dużo załamań pogody. IMGW ostrzega przed opadami powyżej normy wieloletniej w całym kraju. I choć nie jest skonkretyzowane, czy chodzi o opady deszczu, czy śniegu, to tak naprawdę w obu przypadkach może się to odbić negatywnie na naszej odporności. Warto więc zadbać o nią już teraz.

Domowy sposób na odporność

Świetnym sposobem na wzmocnienie swojej odporności jest spożywanie owoców dzikiej róży. Można to zrobić pod postacią soków, powideł, nalewek czy herbatek z suszonych owoców. Dzika róża charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością witaminy C. Ma jej nawet więcej niż cytrusy. Przykładowo dzika róża zawiera 450 mg – 1800 mg witaminy C w 100 g, a cytryna zaledwie 50 mg. Dotyczy to jednak świeżych owoców dzikiej róży, ponieważ po przetworzeniu ta zawartość nieco spada. W suszonych owocach jest około 250 mg – 800 mg, natomiast liofilizowane owoce mają zbliżoną wartość do świeżych. Najlepiej wybierać więc właśnie takie.

Witamina C jest bardzo ważna dla naszego organizmu, ponieważ jest silnym antyoksydantem. Wzmacnia więc układ odpornościowy, który później lepiej radzi sobie z wirusami. Jej regularne spożywanie może skracać czas trwania infekcji i łagodzić jej objawy. Jeśli chcesz wzmocnić swój organizm, sięgaj też po czosnek, cebulę, imbir czy kurkumę.

Co jeszcze wzmacnia układ immunologiczny?

Pamiętaj, że podstawą odporności są zdrowe jelita. Warto więc wprowadzić do diety naturalne probiotyki, takie jak kiszona kapusta, ogórki oraz fermentowane produkty mleczne (na przykład kefir, jogurt naturalny). Nie zapominaj też o kwasach Omega-3. Znajdziesz je w tłustych rybach morskich (łosoś, śledź, makrela). Niezwykle ważne jest też regularne spożywanie dużej ilości warzyw i owoców. Wpływ na naszą odporność ma także regularny sen i aktywność fizyczna.

