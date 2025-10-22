Mało kto wie o tej akcji, a to hit. Kawa, którą kochają Polacy, kosztuje teraz „grosze”

W najnowszej gazetce popularnej sieci handlowej – wśród wielu różnych ofert – „ukrywa się” wyjątkowa promocja. By ją znaleźć, trzeba uważnie przewertować ulotkę, ale cierpliwość popłaca. Dosłownie. Pozwala bowiem sporo zaoszczędzić na zakupie kultowej kawy, którą kochają miliony Polaków. Nie pozwól, by tak dobra okazja przeszła ci koło nosa i już teraz sprawdź szczegóły tej nietuzinkowej oferty. Jej warunki są proste, ale propozycja ma pewien „haczyk”.

Gdzie kupisz tanią i dobrą kawę?

Promocję na kawę zorganizowała Biedronka. Sieć znacznie obniżyła cenę kawy mielonej Jacobs Kronung. Teraz zapłacisz za nią tylko 36 złotych i 99 groszy, czyli 9 złotych mniej niż zwykle. Tyle kosztuje jedna paczka o wadze 500 gramów. Obniżka jest spora, ale nie każdy z niej skorzysta. By ją aktywować, trzeba spełnić dwa proste, a zarazem bardzo ważne warunki – kupić minimum dwa opakowania wskazanej kawy i posiadać kartę lub aplikację lojalnościową Moja Biedronka. Co więcej, jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz się spieszyć.

Akcja trwa tylko do soboty, 25 października 2025 roku. Pamiętaj też o jeszcze jednej istotnej kwestii – sieć nałożyła na klientów pewne ograniczenia. W niższej cenie możesz nabyć maksymalnie cztery paczki kawy na jedno konto Moja Biedronka. W praktyce oznacza to, że najwięksi fani „małej czarnej” będą musieli rozsądnie zaplanować zakupy. Natomiast ci, którzy zareagują zbyt późno, mogą już nie znaleźć towaru na półce.

Superceny innych kaw marki Jacobs w Biedronce

Jeżeli myślisz, że to już koniec kawowych superokazji, to jesteś w błędzie. Możesz też zgarnąć inne produkty marki Jacobs w niezwykle atrakcyjnej cenie. Teraz za kawę rozpuszczalną Crema i/lub Cronat Gold zapłacisz tylko 29 złotych i 99 groszy. Tyle kosztuje jedno opakowanie o wadze 200 gramów. Co ważne, ta oferta jest skierowana do wszystkich klientów Biedronki, a nie tylko członków programu lojalnościowego. Nie ma też żadnych limitów. Możesz wziąć tyle produktów, ile chcesz. Przedstawiona akcja – podobnie jak ta opisana powyżej – obowiązuje do soboty, 25 października 2025 roku.

