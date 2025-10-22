Dzięki temu produktowi przeżyła ponad 100 lat. Jadła go trzy razy dziennie

Maria Branyas Morera została oficjalnie uznana najstarszą żyjącą osoba na świecie. Kobieta zmarła w sierpniu 2024 roku w domu opieki w Olot w Hiszpanii. Miała wówczas 117 lat.

Naukowców fascynował sekret jej długowieczności. Tuż przed śmiercią urodzona w San Francisco Hiszpanka pozwoliła naukowcom z Wydziału Medycyny Uniwersytetu w Barcelonie dokładnie przebadać swój organizm. Pobrane próbki porównano z wynikami 75 innych kobiet z Półwyspu Iberyjskiego.

Żyła 117 lat. Naukowcy odkryli sekret jej długowieczności

Eksperci wzięli pod lupę m.in. jej układ odpornościowy, ale również geny i funkcjonowanie komórek. Sprawdzano także markery chorób, które zazwyczaj są kojarzone z bardziej zaawansowanym wiekiem takie jak schorzenia serca czy cukrzyca. Badacze nie kryli zaskoczenia, gdy okazało się, że Maria Branyas Morera poza zapaleniem stawów, nie cierpiała na żadne inne przypadłości zdrowotne.

Naukowcy twierdzą, że sekret długowieczności kobiety tkwi m.in. w dobrych genach, które były całkowicie wolne od mutacji zwiększających ryzyko chorób. Co więcej, odkryli u niej sekwencje sprzyjające dłuższemu życiu. Oprócz genów wpływ na długość życia Hiszpanki miał również jej układ odpornościowy – miał mnóstwo białych krwinek oraz limfocytów T. To właśnie dzięki temu organizm superstulatki doskonale radził sobie ze zwalczaniem wirusów i komórek nowotworowych.

Przeżyła ponad 100 lat bez chorób. Jej dieta zaskakuje

Zdaniem katalońskich naukowców dobry stan układu odpornościowego był związany z doskonałą kondycją jelit. Jak się dowiadujemy, nie bez znaczenia był również styl życia, który prowadziła Maria Branyas Morera.

Kobieta przez cały swoje życie stosowała dietę śródziemnomorską. Spożywała wiele ryb, owoców oraz świeżych produktów i oliwy. Do tego w ostatnich latach miała jeść trzy jogurty naturalne dziennie. Według ekspertów ten nawyk mógł pomóc w utrzymaniu mikrobiomu jelitowego. Była wolna od nałogów – nie paliła papierosów i nie piła alkoholu a do tego regularnie chodziła na spacery.

Badacze dowiedli, że wiek biologiczny Hiszpanki był o 23 lata młodszy od jej wieku wynikającego z daty urodzenia.

