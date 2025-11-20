W Biedronce popularny produkt „3+3 gratis”. Są też inne cenowe hity

Kupowanie produktów spożywczych na promocji to prosty sposób, by zaoszczędzić. Wcale nie trzeba stosować żadnych sprytnych trików, wystarczy tylko regularnie przeglądać gazetki promocyjne i porównywać oferty różnych sklepów. Dzięki temu łatwiej zaplanować zakupy i wybrać najatrakcyjniejsze promocje. W ten sposób unikniesz zbędnych wydatków. Teraz takie świetne oferty ma Biedronka.

Tanie mleko w Biedronce

Mleka używa niemal każdy z nas, ponieważ to popularny dodatek do kawy. Przydaje się też do domowych placuszków czy różnego rodzaju koktajli. Teraz ten produkt dostaniesz w Biedronce w naprawdę świetnej cenie. Mleko UHT 3,2 procent marki „Mleczna Dolina” nabędziesz za jedynie 1,49 zł. Cena regularna to 3,49 zł. Ta promocja obowiązuje jednak tylko przy zakupie sześciu sztuk. Limit to 12 sztuk na kartę „Moja Biedronka”. Również mleko UHT 3,2% marki „Mlekovita” dostaniesz taniej. Kupując trzy opakowania tego mleka, trzy kolejne dostaniesz całkowicie za darmo w ramach promocji „3 plus 3 gratis”. Wtedy jeden karton będzie kosztować jedynie 2,25 zł zamiast 4,49 zł. Limit dzienny również wynosi 12 sztuk. Powyższe oferty obowiązują od czwartku do soboty (20–22 listopada).

Pamiętaj, że mleko UHT możesz przechowywać poza lodówką przez wiele miesięcy. Warunkiem jest jednak to, by karton nie był otworzony.

Co jeszcze kupić w Biedronce?

Idąc do Biedronki, warto wrzucić do koszyka także olej rzepakowy marki „Kujawski” (1 litr). Przez kilka dni obowiązuje naprawdę świetna cena. Przy zakupie dwóch sztuk za każdą z nich zapłacisz 6,99 zł zamiast 10,89 zł. Nawet jeżeli wiesz, że nie wykorzystasz teraz większej ilości oleju, to warto kupować go już z myślą o świętach Bożego Narodzenia, gdy sporo smażymy. Limit dzienny to cztery sztuki. Oferta trwa od 20 do 22 listopada.

Czytaj też:

Możesz jeść bez wyrzutów sumienia. Wypróbuj przepis na „odchudzoną” szarlotkę bez białego cukru