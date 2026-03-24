Biedronka obniża ceny kawy nawet o 60%. Herbatę możesz dostać gratis

W tym tygodniu znana sieć kusi ofertami na kawę i herbatę. Zaoszczędzić można sporo, ale z promocji skorzystają tylko członkowie programu lojalnościowego Moja Biedronka, czyli ci klienci, którzy posiadają specjalną kartę lub aplikację na telefon. Teoretycznie czasu na zakupy jest sporo, bo obie akcje wygasają dopiero w sobotę 28 marca, ale warto się pospieszyć. Przecenione produkty budzą spore zainteresowanie. Wiele osób już teraz planuje przedświąteczne zakupy.

Tania kawa w Biedronce

Promocja dotyczy wszystkich kaw MK Café (Crema, Premium, Select itp.). Możesz je dowolnie mieszać i łączyć w różne zestawy. Pamiętaj przy tym o jednej prostej zasadzie – za tańsze spośród wybranych produktów zapłacisz 60 procent mniej niż zazwyczaj. W przypadku tych droższych cena regularna nie ulega zmianie. Nie zapominaj też o jeszcze jednej ważnej kwestii – sieć nałożyła na kupujących ograniczenia. Obowiązuje limit dzienny. Nie można nabyć więcej niż 4 opakowania kawy (w tym dwa z obniżką) na jedno konto Moja Biedronka.

Jak zdobyć herbatę za darmo w Biedronce?

Sieć przygotowała również ciekawą ofertę dla miłośników herbaty. Akcja „2+1 gratis” obejmuje wszystkie herbaty marki Ramsey, między innymi czarne, zielone i owocowe. Jeśli kupisz dwa dowolne produkty, trzeci – najtańszy – otrzymasz za darmo. Uważaj jednak na dzienny limit. Na jedno konto lojalnościowe Moja Biedronka nie możesz wziąć więcej niż 9 opakowań (maksymalnie trzy gratis).

Niedziela handlowa w Biedronce

Pamiętaj, że 29 marca wypada niedziela handlowa. Sklepy sieci Biedronka będą wtedy otwarte. To świetna okazja, by uzupełnić domowe zapasy i zrobić niezbędne zakupy przed Wielkanocą, zwłaszcza gdy w tygodniu nie masz zbyt wiele czasu.

