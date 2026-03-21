Nie zielona, a działa mocniej na tłuszcz. Japonki piją ją codziennie

Japonki słyną ze szczupłej sylwetki. Nie korzystają z żadnej „magicznej różdżki”, która pozwoliłaby im w ekspresowym tempie zrzucać nadprogramowe kilogramy. Swoją nienaganną figurę zawdzięczają przede wszystkim konsekwencji w budowaniu zdrowego stylu życia. Unikają wysokoprzetworzonych produktów spożywczych. Lubią ruch na świeżym powietrzu, a ich dieta opiera się na rybach, świeżych owocach i warzywach. Ważnym elementem jadłospisu jest również herbata oolong, zwana też smoczym naparem. Co prawda napój pochodzi z Chin, ale cieszy się też dużą popularnością w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Jak herbata oolong wpływa na sylwetkę?

Przeprowadzone badania dowodzą, że herbata oolong wspiera redukcję masy ciała przede wszystkim poprzez poprawę metabolizmu lipidów (tłuszczów) w organizmie człowieka. Napar pomaga też obniżyć całkowitą zawartość tkanki tłuszczowej w ciele. Zwrócił na to uwagę dietetyk dr Bartek Kulczyński w jednym z materiałów opublikowanych w sieci. Na korzyść omawianego napoju przemawia również – jak podkreśla ekspert – wysoka zawartość polifenoli. Ma ona o około 30 do 40 procent więcej tych dobroczynnych związków w porównaniu do herbaty czerwonej. Ich rola polega na neutralizowaniu wolnych rodników, spowalnianiu procesów starzenia i zmniejszaniu stanów zapalnych. Tym samym pośrednio również ułatwiają utrzymanie szczupłej sylwetki.

Jak parzyć herbatę oolong?

Do przygotowania herbaty oolong należy użyć wody o temperaturze około 85-95 stopni Celsjusza. Pierwsze parzenie powinno trwać krótko – maksymalnie 2 minuty. Każde kolejne można wydłużyć. Jedną porcję suszu (5-10 gramów) można wykorzystać nawet kilka razy. Każdy napar będzie miał nieco inny smak – od świeżego i lekkiego po bardziej głęboki, lekko orzechowy.

