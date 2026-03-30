Kawa w Biedronce nawet 50% taniej. Jest jeden warunek, przez który łatwo przepłacić

Biedronka zorganizowała dwie ciekawe promocje na kawy znanych i lubianych marek. Obie skierowała jednak wyłącznie do posiadaczy karty lub aplikacji lojalnościowej na telefon komórkowy. Akcje obowiązują w tym samym terminie. Kończą się we wtorek, 31 marca 2026 roku. Nie zostało ci więc wiele czasu na zakupy. Dobra wiadomość jest taka, że w ostatni dzień miesiąca sieć wydłuża godziny pracy. Sklepy Biedronki będą czynne od 6.00 do 23.30 lub dłużej.

Jaką kawę przecenia Biedronka?

Sieć obniżyła cenę wszystkich kaw marki Woseba oraz wszystkich kaw rozpuszczalnych Cafe d'Or (Crema, Gold itp.). Mniej zapłacisz między innymi za Moccę Fix Gold, Espresso i Maestro. Rabat sięga 50 procent. Nalicza się jednak dopiero przy zakupie minimum dwóch paczek. Co więcej, obejmuje wyłącznie tańsze spośród wybranych towarów. Limit dzienny to 8 sztuk (w tym cztery z rabatem) na jedno konto Moja Biedronka.

Dlaczego warto pić kawę?

Kawa świetnie pobudza i dodaje energii. Jest też źródłem wielu cennych związków bioaktywnych. Zawiera kofeinę, która wspiera koncentrację, poprawia czujność i może chwilowo zwiększać wydolność fizyczną. „Mała czarna” ma w swoim składzie również polifenole, czyli silne przeciwutleniacze. Związki te pomagają neutralizować wolne rodniki i wspierać ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Regularne, umiarkowane picie kawy bywa łączone z mniejszym ryzykiem niektórych chorób przewlekłych, w tym cukrzycy typu drugiego czy zawału serca. Ważne, by nie dodawać do niej dużych ilości cukru, słodkich syropów czy śmietanki. Warto zastąpić je innymi produktami, na przykład gorzką czekoladą. Można też wzbogacić napar o różnego rodzaju przyprawy, takie jak na przykład kardamon, chili, pieprz czy cynamon.

Nie każdy jogurt naturalny jest równie zdrowy. Dietetyczka mówi wprost, który naprawdę służy jelitom

