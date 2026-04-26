Całe życie źle gotowałam ziemniaki. Jeden błąd i stracą to, co najcenniejsze

Ziemniaki od wielu lat stanowią jeden z podstawowych składników polskiej kuchni. Są niezwykle uniwersalne. Można je gotować, smażyć, piec czy utłuc na purée. Dzięki temu pojawiają się w wielu tradycyjnych daniach. To właśnie z ziemniaków przygotowuje się takie potrawy jak pierogi, kopytka czy placki ziemniaczane. Ich popularność wynika nie tylko z dostępności, ale też z wartości odżywczych i sytości, jaką zapewniają. Trudno wyobrazić sobie codzienny polski obiad bez dodatku tych warzyw.

Błąd podczas gotowania ziemniaków

Częstym błędem podczas przygotowywania ziemniaków jest ich obieranie i krojenie przed gotowaniem. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie. Gotowanie całych ziemniaków w skórce pozwala zachować znacznie więcej witamin i składników mineralnych. W innym przypadku częściowo przechodzą one do wody. Skórka działa jak naturalna ochrona, dzięki której wartości odżywcze pozostają wewnątrz bulwy.

Dietetyczka Małgorzata Mękus we wpisie opublikowanym przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej wyjaśniła, jaki jest najlepszy sposób gotowania tych warzyw.

Najlepiej gotować lub piec całe bulwy ziemniaków wraz ze skórką, wówczas straty witamin i składników mineralnych są najmniejsze. Jeżeli chcemy obrać ziemniaki, to róbmy to jak najcieniej i wówczas gotujmy je w małej ilości wody, a jeszcze lepiej na parze — powiedziała specjalistka.

Co zrobić, żeby ziemniaki były jeszcze zdrowsze?

Z kolei dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym przez siebie nagraniu na YouTube zwraca uwagę na to, że ziemniaki najlepiej jeść, gdy zostaną wcześniej schłodzone.

Jako ciekawostkę powiem, że o wiele zdrowsze są ziemniaki schłodzone. Mam tu na myśli ziemniaki ugotowane, które następnie zostały przez kilkanaście godzin schłodzone w lodówce. Podczas schładzania w ziemniakach wytwarza się skrobia oporna, która sprawia, że ziemniaki nie podnoszą tak znacząco poziomu glukozy we krwi.

Dodał, że składnik ten sprzyja rozwojowi korzystnych bakterii jelitowych, wspomaga także regenerację nabłonka jelit oraz poprawia profil lipidowy krwi i obniża poziom cząsteczek prozapalnych.

Tak schłodzone ziemniaki można wykorzystać na przykład jako element sałatki – podsumował ekspert.

