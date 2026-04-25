Zamiast leniwych robię te placuszki z twarogu. Są puszyste jak chmurka i znikają w chwilę

Twaróg należy do tych produktów, których nie może zabraknąć w mojej lodówce. Wykorzystuje go w kuchni na rozmaite sposoby. To idealny składnik koktajli, past kanapkowych, owsianek, a także różnego rodzaju dań wytrawnych i deserów. Często robię z niego nie tylko leniwe, ale też nadziewane „pulchniaczki”. Bliscy za nimi przepadają. To zasługa niespodzianki, którą skrywają w środku. Sprawdź, w czym dokładnie tkwi ich sekret.

Te placki twarogowe zaskakują smakiem

O wyjątkowości przysmaków decydują rodzynki. Dorzucam je do masy serowej. Dzięki temu mogę ograniczyć ilość cukru w placuszkach lub całkiem z niego rezygnować. Ten składnik sprawia również, że pulchniaczki nie wysychają zbytnio podczas smażenia.

Co więcej, suszone winogrona subtelnie przełamują kwasowość twarogu. Dostarczają też organizmowi wielu cennych wartości odżywczych. Zawierają – jak podkreśla dietetyk Bartek Kulczyński, duże ilości boru, pierwiastka, który wpływa pozytywnie na mineralizację kości, „zwiększa wchłanianie magnezu w jelitach, podnosi poziom witaminy D w organizmie, a także wspomaga pracę stawów”.

Jak zrobić placuszki twarogowe z rodzynkami?

Do ich przygotowania najlepiej wykorzystać twaróg półtłusty, na przykład w kostce. Chudy nabiał jest zbyt suchy. Nie zapewni przysmakom odpowiedniej soczystości ani puszystości. Zrobienie placuszków nie wymaga użycia miksera. Wystarczy rozgnieść ser widelcem, a potem połączyć go z pozostałymi składnikami.

Jeśli chcesz nieco „odchudzić” pulchniaczki i zmniejszyć ich kaloryczność, zamień patelnię na piekarnik. Ułóż je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i wstaw całość do urządzenia nagrzanego do temperatury 180 stopni Celsjusza. Będą gotowe po około 20 minutach.

Przepis: Placuszki twarogowe z rodzynkami Nie wymagają wiele Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 3 Liczba kalorii 315 w każdej porcji Składniki 250 g twarogu półtłustego

1/4 szklanki rodzynek

1 jajko

1 łyżka cukru

1/2 łyżki cukru wanilinowego

1/2 szklanki mąki Dodatkowo: ciepła woda do zalania rodzynek

mąka do oprószenia stolnicy i obtoczenia placków

olej do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówRodzynki zalej ciepłą wodą i odstaw na 10-15 minut. Twaróg rozgnieć dokładnie widelcem na gładką masę. Łączenie składnikówDodaj jajko, cukier, cukier wanilinowy i mąkę. Wymieszaj na gęste, zwarte ciasto. Na końcu dorzuć odsączone rodzynki i wymieszaj całość. Formowanie placuszkówPrzełóż masę na lekko oprószoną mąką stolnicę. Uformuj wałek i pokrój go na kilka grubych kawałków. Każdy lekko spłaszcz i obtocz w mące. Smażenie placuszkówRozgrzej patelnię z niewielką ilością oleju na średnim ogniu. Smaż placuszki z obu stron na złoty kolor.

