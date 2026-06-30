Idealny produkt dla osób po 50-tce. Ma dużo żelaza, ale nie jedz go codziennie

Wraz z wiekiem organizm zmienia swoje potrzeby. Odpowiednio zbilansowana dieta jest jednym z ważniejszych elementów dbania o swoje zdrowie. W praktyce oznacza to, że seniorzy powinni zwracać dużą uwagę na to, co trafia na ich talerze. Takie świadome wybory żywieniowe to inwestycja w lepszą jakość życia, ale też większą sprawność i dobre samopoczucie na długie lata.

Produkt pełen żelaza

Dietetyk dr Angelika Kargulewicz opublikowała na YouTube nagranie, w którym zwróciła uwagę na to, że w menu osób starszych powinna znaleźć się wątróbka. Dobrze, by jadły to danie osoby po 50. roku życia między innymi dlatego, że wycisza stany zapalne.

Talerz, który nie tylko syci, ale także porządkuje zmęczony organizm – powiedziała.

Specjalistka od zdrowego odżywiania wyjaśniła, że zapobiega między innymi występowaniu anemii, ponieważ wątróbka to jedno z najbogatszych źródeł żelaza hemowego. Pamiętajmy, że osoby starsze są na nią narażone. Żelazo zawarte w wątróbce jest znacznie lepiej przyswajalne przez ludzki organizm niż to pochodzenia roślinnego. To danie jest także bogate w witaminę B12 oraz kwas foliowy. Witaminy te są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, produkcji krwinek oraz ochrony przed demencją i podwyższonym poziomem homocysteiny (czynnika ryzyka zawałów i udarów).

Posiada też duże ilości witaminy A, która wspiera słabnący wraz z wiekiem wzrok, a także błony śluzowe, na przykład w przewodzie pokarmowym. Korzystnie działa też na kondycję naszej skóry.

Inne właściwości wątróbki

Z kolei w materiale opublikowanym przez dietetyka dr. Bartosza Kulczyńskiego poruszony został temat innych właściwości tego mięsa.

Otóż jest ona postrzegana jako produkt tłusty, obfitujący w cholesterol. Co do tłuszczu, to w rzeczywistości wątroba zawiera go bardzo małe ilości, bo około 3,5 g w 100 g, czyli w jednej standardowej porcji. Bardziej pasowałoby tu określenie „produkt wysokobiałkowy”, ponieważ wspomniana porcja zawiera 20 g białka, czyli stosunkowo dużo – powiedział.

Dodał również, że cholesterol rzeczywiście jest obecny w wątróbce, ale nie są to wyjątkowo wysokie ilości.

Jedna porcja wątróbki zawiera podobne ilości tego składnika, co jedno jajko – podsumował.

Zauważył, że w przypadku osób, które z jakiegoś powodu powinny ograniczyć spożywanie cholesterolu, jedzenie wątróbki podlega pewnym ograniczeniom, jednak nie znaczy to, że musi ona zostać wykluczona z jadłospisu. Z kolei osoby zdrowe nie mają powodów do obaw.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wątróbkę w diecie seniora

Dlaczego seniorzy powinni jeść wątróbkę?

Wątróbka jest wyjątkowo cennym elementem diety osób po 50. roku życia, ponieważ pomaga „uporządkować” i zregenerować zmęczony organizm. Przede wszystkim wycisza stany zapalne oraz skutecznie zapobiega anemii, na którą starsze osoby są szczególnie narażone. Dodatkowo zawarte w niej składniki odżywcze chronią przed demencją, wspierają układ nerwowy oraz dbają o słabnący z wiekiem wzrok.

Jakie witaminy i minerały zawiera wątróbka?

Wątróbka to prawdziwa bomba odżywcza. W jej składzie znajdziemy:

Żelazo hemowe – doskonale przyswajalne przez organizm (znacznie lepiej niż żelazo pochodzenia roślinnego).

Witaminę B12 oraz kwas foliowy – kluczowe dla produkcji krwinek, pracy mózgu i ochrony przed zawałami czy udarami (obniżają poziom homocysteiny).

Witaminę A – wspierającą wzrok, kondycję skóry oraz stan błon śluzowych (np. w przewodzie pokarmowym).

Czy wątróbka jest tłusta i ma dużo kalorii?

Wbrew powszechnej opinii, wątróbka nie jest produktem tłustym. W rzeczywistości zawiera bardzo małe ilości tłuszczu – zaledwie około 3,5 g w 100-gramowej porcji. Ze względu na swoją specyfikę, wątróbka powinna być raczej określana jako produkt wysokobiałkowy, ponieważ jedna standardowa porcja dostarcza aż 20 g pełnowartościowego białka.

Czy cholesterol w wątróbce jest niebezpieczny?

Choć wątróbka kojarzy się z wysoką zawartością cholesterolu, jego ilości nie są drastycznie wysokie – jedna porcja zawiera go mniej więcej tyle samo, co jedno jajko. Osoby zdrowe mogą jeść wątróbkę bez obaw. W przypadku osób, które z powodów medycznych muszą restrykcyjnie ograniczać cholesterol, jej spożycie podlega pewnym limitom, jednak nawet wtedy nie trzeba całkowicie rezygnować z niej w jadłospisie.

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