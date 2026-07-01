Mają niemal 3 razy więcej potasu niż awokado. Dietetyczka: te owoce to rzadkość w sklepach

Potas odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowej pracy układu krążenia. Rozluźnia naczynia krwionośne i pomaga nerkom pozbyć się nadmiaru sodu. Dzięki temu może realnie obniżyć ciśnienie tętnicze krwi. Za jedne z najlepszych źródeł tego pierwiastka w diecie uchodzą banany i awokado. Mało kto wie, że inne owoce mają nad nimi wyraźną przewagę. Zobacz, co warto włączyć do jadłospisu.

Te owoce mają więcej potasu niż banany i awokado

Mowa o suszonych morelach. Kiedy zestawimy je bezpośrednio ze świeżym awokado odmiany Hass, liczby nie pozostawiają złudzeń. Te owoce dostarczają niemal trzykrotnie więcej potasu niż osławiony superfood. W 100 gramach mają średnio 1162 mg tego cennego makroelementu, a niektóre pomiary badawcze wskazują nawet wartości rzędu 1500–1900 mg. Tymczasem zawartość elektrolitu w awokado plasuje się zazwyczaj w przedziale od 448 mg do 507 mg na 100 gramów świeżego miąższu. Z suszonymi morelami przegrywają również banany. Jedna sztuka średniej wielkości to około 422 mg potasu.

Suszone morele w diecie – przydatne wskazówki

Dietetyczka Paulina Maj radzi, by nie sięgać po „pierwsze lepsze” suszone morele ze sklepowej półki. Najlepsze – jak podkreśla Ekspertka podkreśla, że najlepsze są owoce niesiarkowane, bez dodatku dwutlenkowi siarki (E220). Związek ten przedłuża trwałość owoców, ale u wrażliwszych osób może wywołać niepożądane reakcje alergiczne, a także dolegliwości trawienne. Specjalistka znalazła bezpieczny produkt w ofercie sieci Rossmann. „To świetne źródło potasu” – przyznaje wprost w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Trzeba pamiętać, że suszone morele są produktem wysoce energetycznym. Zawierają sporo węglowodanów. Dlatego należy sięgać po nie z umiarem. Można dorzucać pokrojone bakalie do owsianek czy łączyć je z jogurtem naturalnym i orzechami. Ważne, by zachować zdrowy rozsądek i nie przesadzać z ich ilością w codziennej diecie.

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