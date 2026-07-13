Dietetyk wskazuje najlepszy przecier: „aż 99% pomidorów”. Polacy polują na niego w supermarkecie

Przecier pomidorowy to produkt, który naprawdę często wykorzystuje się w kuchni. Jest odpowiedni do makaronów, zup, różnego rodzaju zapiekanek. I choć zazwyczaj kupujemy w sklepie ten, do którego akurat jesteśmy przyzwyczajeni, to warto spojrzeć na etykietę i postawić na produkt z najlepszym składem. Twój organizm z pewnością ci podziękuje.

Najlepszy przecier pomidorowy

Dietetyk Bartek Szemraj w opublikowanym nagraniu szczególnie poleca przecier pomidorowy „Sugo al pomodoro con basilico” marki „Italiamo”. Jest on dostępny w Lidlu (zazwyczaj podczas tematycznych tygodni włoskich). Składa się on niemal całkowicie z pomidorów – jest to aż 99 proc. Poza nimi jest w nim dodatek ziół. Ten przecier wyróżnia się więc bardzo prostym składem bez zbędnych dodatków.

Dzięki wysokiej zawartości pomidorów dostarcza naturalnie występującego likopenu, silnego przeciwutleniacza, a jednocześnie jest niskokalorycznym produktem.

Właściwości przecieru pomidorowego

Choć zazwyczaj nie myślimy w ten sposób o przecierze pomidorowym, to tak naprawdę stanowi on wartościowy element naszej diety. Wynika to z obecności wspomnianego wcześniej likopenu, czyli związku, który jest sprzymierzeńcem zdrowia.

Dla przykładu analiza 14 badań wykazała, że osoby spożywające większe ilości likopenu mają średnio o 13 proc. niższe ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca, a jeszcze lepsze efekty ochrony zauważono w przypadku udaru mózgu. Otóż naukowcy z Wielkiej Brytanii odkryli, że regularne spożycie likopenu wiąże się z aż 25 proc. niższym ryzykiem wystąpienia udaru mózgu – powiedział dietetyk Bartek Kulczyński w opublikowanym nagraniu na YouTube.

Ekspert bazował na badaniu pod tytułem „Lycopene and risk of cardiovascular diseases: A meta-analysis of observational studies”.

Z kolei badanie pod tytułem „Association between Tomato and Lycopene Consumption and Risk of All-Cause and Cause-Specific Mortality: Korean Genome and Epidemiology Study Cohort” wykazało, że osoby, które spożywają dużo likopenu, mają aż o ponad 30 proc. mniejsze ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

Na tym jednak nie kończy się prozdrowotne działanie likopenu. Dodatkowo pomaga on w zapobieganiu zmianom neurodegeneracyjnym zachodzącym właśnie w tym obszarze. Dietetyk Bartosz Kulczyński zauważył, że spowalnia on także proces rozkładu kości, dzięki czemu dłużej pozostają mocne i odporne.

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