Dietetyczka podaje 3 zamienniki chleba na diecie. Tylko 80 kcal w czterech kromkach

Chleb od wielu lat stanowi jeden z podstawowych elementów jadłospisu wielu Polaków. Dla niektórych jest nieodłącznym składnikiem codziennej diety i trudno wyobrazić sobie bez niego śniadanie czy kolację. Kanapki z pieczywa pozostają jednym z najczęściej wybieranych posiłków. Przede wszystkim dlatego, że są szybkie i proste w przygotowaniu. Część osób postanawia jednak zrezygnować z chleba na rzecz różnych zamienników pieczywa.

Propozycje, czym zastąpić chleb

Dietetyczka Justyna Olkowska z centrum „Respo” w opublikowanym nagraniu na YouTube podzieliła się swoją wiedzą na temat tego, czym można zastąpić chleb.

Po pierwsze wypróbuj wafle ryżowe – powiedziała ekspertka.

Te wskazane przez dietetyczkę mają 383 kcal w całym opakowaniu, czyli około 150 kcal w czterech waflach. Są to wafle marki „Pano”. Ekspertka podpowiada również, by zamiast normalnego chleba wybrać lekkie pieczywo, które ma 363 kcal w 100 g i niecałe 80 kcal w czterech kromkach. Chodzi o lekkie pieczywo z ziaren marki „Sonko”.

Chleb możesz zastąpić też warzywami. Pół papryki to tylko 50 kcal, a świetnie zastąpi kromki w kanapce – wyjaśniła.

Czy pieczywo naprawdę tuczy?

Jeśli masz ochotę, oczywiście zamiast chleba możesz postawić na jego różne zamienniki. Jeśli jednak robisz to, bo wierzysz w stwierdzenie, że on tuczy i jest zakazany podczas odchudzania, to jesteś w błędzie.

Dietetyk Maks Tomaszewski w opublikowanym nagraniu na YouTube odniósł się do tego, czy chleb rzeczywiście jest wrogiem na redukcji.

Nie bój się chleba. Nie tyjemy od chleba, tylko od kalorii – wyjaśnił na wstępie.

Dodał, że jest w szoku, jak wiele osób ogranicza chleb z obawy przed przytyciem. Podkreślił, że przyrost masy ciała spowodowany jest nadwyżką kaloryczną, a nie samym spożywaniem pieczywa. Trzeba też pamiętać o tym, że w zależności od wyboru chleba działa on inaczej na nasz organizm. Dodał, że słabym wyborem będzie chleb pszenny z masłem i żółtym serem, bo w takim posiłku nie ma białka i błonnika, a w konsekwencji po prostu nie najesz się takim śniadaniem czy kolacją.

Dobrym wyborem będzie chleb ciemny z szynką, jajkiem, hummusem i warzywami – powiedział.

Poza wyborem samego chleba ważne jest też to, z czym dokładnie go jemy. Należy zadbać o dodatki, które dostarczą nam białka oraz będą źródłem tłuszczów i błonnika pokarmowego. Koniecznie sprawdź, jaki chleb jest najzdrowszy.

Czytaj też:

Polacy masowo jedzą je zamiast chleba, by schudnąć. Dietetyczka ostrzega przed pułapką Czytaj też:

Tych 3 bułek z Biedronki dietetyczka nie wkłada do koszyka. Jedna ma aż 350 kcal