Dietetyk poleca ten gotowiec z Lidla. Ma 29 g białka i sprawdzi się na szybki obiad

Ryby to świetny pomysł na obiad. Są nie tylko smaczne, ale również pełne wartości odżywczych. Stanowią doskonałe źródło lekkostrawnego białka, zdrowych tłuszczów omega-3 oraz wielu witamin i minerałów. Dzięki różnorodności gatunków można przygotować je na wiele sposobów: pieczone, grillowane, gotowane czy duszone. Wybierając ten produkt, możemy stworzyć pyszny, urozmaicony i zdrowy posiłek.

Dietetyk poleca tego gotowca z Lidla

Specjalista od zdrowego odżywiania Bartłomiej Szkutnik w opublikowanym nagraniu polecił pieczonego łososia z Lidla. Idealnie sprawdzi się na szybki i pożywny obiad.

Ten pieczony łosoś z Lidla ma 29 g białka i zastąpi ci szybkie jedzenie na mieście. To gotowe danie marki „Evra Fisz”, czyli pełnowartościowy obiad w kilka minut. W środku znajdziesz aż 100 g łososia, ryż biały, marchewkę z groszkiem i przyprawy. Bo gotowiec też może mieć prosty skład bez zbędnych dodatków, konserwantów i wzmacniaczy smaku – powiedział.

Dodał, że do wyboru jest kilka wersji, a jego faworyt to łosoś z papryką, ryżem białym i marchewką z groszkiem. Należy pamiętać o tym, że to świetne źródło ważnych dla naszego organizmu kwasów omega-3.

Dlaczego łosoś to dobry wybór?

Łosoś to jedna z najcenniejszych ryb, które warto włączyć do swojej diety. Jest doskonałym źródłem pełnowartościowego białka, zdrowych kwasów tłuszczowych omega-3 oraz wielu ważnych witamin i minerałów, takich jak witamina D, witaminy z grupy B, selen i potas. Regularne spożywanie łososia wspiera prawidłową pracę serca, mózgu oraz pomaga dbać o odporność organizmu. Dodatkowo jego delikatny smak i wszechstronność sprawiają, że można przygotować go na wiele pysznych sposobów. Idealnie sprawdzi się nie tylko pieczony czy smażony, ale też jako dodatek do sałatki lub bowla. Zobacz jednak, jakiego łososia lepiej nie kupować.

Czytaj też:

Połowę mięsa w mielonych zastępuję tym dodatkiem. Są delikatniejsze i bardziej soczyste Czytaj też:

Bije kaszę gryczaną na głowę. Ma prawie 3 razy więcej żelaza, a Polacy o niej zapomnieli