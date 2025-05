To jedna z najzdrowszych ryb świata. Uważaj na jej „gorszą wersję”

Ryby to niezwykle wartościowy element zdrowej, zbilansowanej diety. Są bogate w białko, witaminy D i B12 oraz cenne kwasy tłuszczowe omega-3, które wspierają pracę serca, mózgu i układu nerwowego. Regularne spożywanie ryb może obniżyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i wspomagać odporność organizmu. Dlatego warto zadbać, aby na stałe zagościły one w naszym jadłospisie – najlepiej dwa razy w tygodniu. Należy też zwracać uwagę na to, jakie ryby jemy.

To jedna z najzdrowszych ryb

Jedną z najzdrowszych ryb na świecie, po którą powinniśmy często sięgać, jest łosoś dziki. Ryba ta ceniona jest za wyjątkowo wysoką zawartość kwasów omega-3, które wspierają serce, mózg i układ odpornościowy. W porównaniu do łososia hodowlanego, dziki łosoś zawiera mniej tłuszczu, a za to więcej cennych składników odżywczych i jest wolny od sztucznych dodatków. To także świetne źródło wysokiej jakości białka, witaminy D oraz selenu. Włączenie dzikiego łososia do diety to doskonały sposób na wzmocnienie swojego organizmu i dostarczenie mu niezbędnych składników odżywczych. Co więcej, łosoś dziki jest mniej kaloryczny od hodowlanego, co może być istotne między innymi dla osób na diecie odchudzającej.

Takiego łososia można spożywać zarówno w formie surowej (w sushi lub jako tatar), jak również pieczonej, smażonej czy z grilla. Żeby odróżnić łososia dzikiego od hodowlanego, należy patrzeć na etykiety. Gwarantem odróżnienia ryby złowionej w oceanie od tej z hodowli jest też certyfikat MSC (Marine Stewardship Council).

Dlaczego należy jeść ryby?

Ryby to podstawowe źródło kwasów omega-3, a ponieważ nasz organizm nie potrafi ich sam wytwarzać, to bardzo ważne jest, by dostarczać je z pożywieniem (zwłaszcza z tłustych ryb morskich).

Aby zapewnić organizmowi odpowiednią ilość kwasów omega-3, należy spożywać 100 g ryb co najmniej 2-3 razy w tygodniu – brzmi komunikat na stronie gov.pl.

Jedzenie produktów z kwasami omega-3, w tym ryb, przynosi wiele korzyści. Poza tymi wspomnianymi wcześniej, zapobiega nadwadze, otyłości, ale też cukrzycy typu 2. Dodatkowo obniża ryzyko rozwoju nowotworów, ale też demencji czy choroby Alzheimera. Trzeba jednak pamiętać o tym, by ograniczyć jedzenie ryb wędzonych, ponieważ zawierają one duże ilości soli. Dobrze jest też unikać smażenia ryb na głębokim tłuszczu – lepiej jest je piec lub gotować (w wodzie lub na parze).

Czytaj też:

Katarzyna Bosacka ocenia popularną dietę: po tygodniu schudłam prawie 2 kilogramyCzytaj też:

Kupujesz granolę w Biedronce? Dietetyk ostrzega: tego lepiej nie wkładaj do koszyka