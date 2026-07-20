Bije kaszę gryczaną na głowę. Ma prawie 3 razy więcej żelaza, a Polacy o niej zapomnieli

Kasza od dawna była jednym z podstawowych składników polskiej kuchni. Dawniej gościła na stołach niemal każdego dnia, była sycąca, łatwo dostępna i stanowiła ważny element wielu tradycyjnych potraw. Z biegiem lat jej miejsce zaczęły zajmować bardziej przetworzone produkty, takie jak ryż czy makaron, przez co kasza stała się nieco zapomniana. Dziś, mimo swoich wyjątkowych wartości odżywczych, bogactwa błonnika, witamin i składników mineralnych, wciąż jest niedoceniana w codziennym polskim menu. Warto jednak to zmienić, ponieważ jest ona między innymi dobrym źródłem żelaza.
Ta kasza ma najwięcej żelaza
Dietetyczka Dominika Hatala opublikowała na swoim Instagramie wpis, w którym stworzyła ranking kasz pod względem zawartości żelaza.
Najwięcej tego składnika ma amarantus – 7,6 mg/100 g. Drugie miejsce zajmuje komosa ryżowa (quinoa) – 4,6 mg/100 g. Trzecie miejsce przypada kaszy gryczanej z wynikiem 2,8 mg/100 g, a tuż za nią plasuje się kasza jaglana, która zawiera 2,6 mg/100 g. Dalsze pozycje zajmują kasza pęczak mająca 1,9 mg/100 g oraz kasza manna z zawartością 1,0 mg/100 g.
Amarantus ma ponad 7-krotnie więcej żelaza niż popularna kasza manna i prawie 3-krotnie więcej niż uważana za bardzo zdrową kasza gryczana. Jeśli szukasz świetnego źródła tego pierwiastka w diecie roślinnej, amarantus i komosa ryżowa to strzał w dziesiątkę.
O tym pamiętaj
Dietetyczka przypomniała o tym, że żelazo z kaszy to żelazo niehemowe.
Twój organizm wchłania je trudniej niż to z mięsa. Ale możesz mu w tym genialnie pomóc – wyjaśniła.
Specjalistka od zdrowego odżywiania proponuje więc dodać witaminę C.
Skrop kaszę sokiem z cytryny, dodaj do obiadu paprykę, natkę pietruszki lub kiszoną kapustę. To zwiększa wchłanianie żelaza nawet kilkukrotnie – wyjaśniła.
Przestrzegła też przed popularnym błędem. Chodzi o to, by nie popijać posiłku kawą ani mocną herbatą, ponieważ zawarte w nich polifenole blokują przyswajanie żelaza.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o kaszę i zawartość żelaza
Która kasza ma najwięcej żelaza i jaki jest ich ranking?
Absolutnym liderem pod względem zawartości żelaza jest amarantus
Amarantus – 7,6 mg
Komosa ryżowa (quinoa) – 4,6 mg
Kasza gryczana – 2,8 mg
Kasza jaglana – 2,6 mg
Kasza pęczak – 1,9 mg
Kasza manna – 1,0 mg
Dla porównania, amarantus ma aż ponad 7-krotnie więcej żelaza niż kasza manna i prawie 3-krotnie więcej niż powszechnie uznawana za bardzo zdrową kasza gryczana
Czym różni się żelazo z kaszy od żelaza z mięsa?
Żelazo znajdujące się w produktach roślinnych, takich jak kasze, to tzw. żelazo niehemowe
Jak zwiększyć wchłanianie żelaza z kaszy w codziennej diecie?
Najskuteczniejszym sposobem na kilkukrotne zwiększenie wchłaniania żelaza niehemowego jest łączenie kaszy z produktami bogatymi w witaminę C
Jakich błędów unikać podczas jedzenia kaszy, aby nie blokować żelaza?
Najpopularniejszym błędem jest popijanie posiłków zawierających kaszę kawą lub mocną herbatą
Czytaj też:
Lepsza niż kuskus, zdrowsza niż ziemniaki. Dietetyczka wskazuje na tę jedną kaszę Czytaj też:
Nigdy nie gotuj kaszy w ten sposób. Dietetyczka ostrzega przed popularnym błędem