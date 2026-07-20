Bije kaszę gryczaną na głowę. Ma prawie 3 razy więcej żelaza, a Polacy o niej zapomnieli

Kasza od dawna była jednym z podstawowych składników polskiej kuchni. Dawniej gościła na stołach niemal każdego dnia, była sycąca, łatwo dostępna i stanowiła ważny element wielu tradycyjnych potraw. Z biegiem lat jej miejsce zaczęły zajmować bardziej przetworzone produkty, takie jak ryż czy makaron, przez co kasza stała się nieco zapomniana. Dziś, mimo swoich wyjątkowych wartości odżywczych, bogactwa błonnika, witamin i składników mineralnych, wciąż jest niedoceniana w codziennym polskim menu. Warto jednak to zmienić, ponieważ jest ona między innymi dobrym źródłem żelaza.

Ta kasza ma najwięcej żelaza

Dietetyczka Dominika Hatala opublikowała na swoim Instagramie wpis, w którym stworzyła ranking kasz pod względem zawartości żelaza.

Najwięcej tego składnika ma amarantus – 7,6 mg/100 g. Drugie miejsce zajmuje komosa ryżowa (quinoa) – 4,6 mg/100 g. Trzecie miejsce przypada kaszy gryczanej z wynikiem 2,8 mg/100 g, a tuż za nią plasuje się kasza jaglana, która zawiera 2,6 mg/100 g. Dalsze pozycje zajmują kasza pęczak mająca 1,9 mg/100 g oraz kasza manna z zawartością 1,0 mg/100 g.

Amarantus ma ponad 7-krotnie więcej żelaza niż popularna kasza manna i prawie 3-krotnie więcej niż uważana za bardzo zdrową kasza gryczana. Jeśli szukasz świetnego źródła tego pierwiastka w diecie roślinnej, amarantus i komosa ryżowa to strzał w dziesiątkę.

O tym pamiętaj

Dietetyczka przypomniała o tym, że żelazo z kaszy to żelazo niehemowe.

Twój organizm wchłania je trudniej niż to z mięsa. Ale możesz mu w tym genialnie pomóc – wyjaśniła.

Specjalistka od zdrowego odżywiania proponuje więc dodać witaminę C.

Skrop kaszę sokiem z cytryny, dodaj do obiadu paprykę, natkę pietruszki lub kiszoną kapustę. To zwiększa wchłanianie żelaza nawet kilkukrotnie – wyjaśniła.

Przestrzegła też przed popularnym błędem. Chodzi o to, by nie popijać posiłku kawą ani mocną herbatą, ponieważ zawarte w nich polifenole blokują przyswajanie żelaza.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kaszę i zawartość żelaza

Która kasza ma najwięcej żelaza i jaki jest ich ranking?

Absolutnym liderem pod względem zawartości żelaza jest amarantus . Oficjalny ranking kasz przygotowany przez dietetyczkę Dominikę Hatalę prezentuje się następująco (wartości na 100 g produktu):

Amarantus – 7,6 mg

Komosa ryżowa (quinoa) – 4,6 mg

Kasza gryczana – 2,8 mg

Kasza jaglana – 2,6 mg

Kasza pęczak – 1,9 mg

Kasza manna – 1,0 mg

Dla porównania, amarantus ma aż ponad 7-krotnie więcej żelaza niż kasza manna i prawie 3-krotnie więcej niż powszechnie uznawana za bardzo zdrową kasza gryczana .

Czym różni się żelazo z kaszy od żelaza z mięsa?

Żelazo znajdujące się w produktach roślinnych, takich jak kasze, to tzw. żelazo niehemowe . Ludzki organizm wchłania je znacznie trudniej i mniej efektywnie w porównaniu do żelaza hemowego, które pochodzi z produktów mięsnych . Z tego powodu w diecie roślinnej warto stosować proste triki żywieniowe ułatwiające jego przyswajanie .

Jak zwiększyć wchłanianie żelaza z kaszy w codziennej diecie?

Najskuteczniejszym sposobem na kilkukrotne zwiększenie wchłaniania żelaza niehemowego jest łączenie kaszy z produktami bogatymi w witaminę C . Dietetyczka rekomenduje proste rozwiązania: skropienie kaszy sokiem z cytryny lub dodanie do obiadu warzyw takich jak świeża papryka, natka pietruszki czy kiszona kapusta .

Jakich błędów unikać podczas jedzenia kaszy, aby nie blokować żelaza?

Najpopularniejszym błędem jest popijanie posiłków zawierających kaszę kawą lub mocną herbatą . Napoje te są źródłem polifenoli – związków organicznych, które skutecznie blokują przyswajanie żelaza przez organizm . Aby w pełni wykorzystać właściwości odżywcze kaszy, należy unikać ich picia w trakcie oraz bezpośrednio po posiłku .

Czytaj też:

Lepsza niż kuskus, zdrowsza niż ziemniaki. Dietetyczka wskazuje na tę jedną kaszę Czytaj też:

Nigdy nie gotuj kaszy w ten sposób. Dietetyczka ostrzega przed popularnym błędem