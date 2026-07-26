Od jutra w Aldi co druga kawa za 9,99 zł. Limit: 4 sztuki na klienta

Nadchodzący tydzień upłynie pod znakiem niskich cen. Sieć przygotowała wiele ciekawych promocji, które ucieszą zwłaszcza miłośników „małej czarnej”. Ogromną zaletą tych wszystkich akcji jest prostota – nie trzeba skanować żadnych specjalnych kart ani instalować aplikacji lojalnościowych w telefonie, by z nich skorzystać. Rabaty są dostępne dla każdego. Jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz jednak przestrzegać kilku zasad.

Tania kawa od poniedziałku do soboty

Największym zakupowym hitem, jaki znajdziesz w najnowszej gazetce Aldi, jest kawa mielona MK Café Premium (500 g). Od poniedziałku 27 lipca do soboty 1 sierpnia zapłacisz za nią tylko 9,99 zł zamiast 43,99 zł. Zyskasz więc rabat rzędu 77 procent. Upust naliczy się jednak tylko na co drugi zakupiony produkt. Jeśli włożysz do koszyka tylko jedno opakowanie, nie zaoszczędzisz. Sieć wprowadziła ograniczenia dla klientów. Limit to 4 paczki na osobę.

Na siedemdziesięciosiedmioprocentową zniżkę mogą liczyć również wielbiciele kawy ziarnistej MK Café – Premium lub Crema (1 kg). Rabat nalicza się na co drugie opakowanie. Jego cena „spada” z 83,99 zł do zaledwie 18,99 zł. Limit wynosi 4 sztuki na klienta.

Wolisz „małą czarną” w rozpuszczalnej wersji? W takim razie z pewnością ucieszy cię informacja, że Aldi zorganizowało też promocję na Jacobs Cronat Gold (200 g). Teraz jeden słoik kosztuje tylko 24,99 zł. „Nowa” cena zaczyna obowiązywać jednak dopiero przy zakupie co najmniej dwóch sztuk za jednym razem. Jeśli zignorujesz ten warunek, zapłacisz za kawę, tyle co zwykle, czyli 37,89 zł. Limit to 4 opakowania na osobę.

Za tę kawę też zapłacisz mniej niż zwykle

Kolejna promocja w Aldi dotyczy kawy ziarnistej Eduscho Family sprzedawanej w kilogramowych paczkach. Kup od razu co najmniej dwa opakowania, a za każde z nich zapłacisz 28 procent mniej niż zazwyczaj – 49,99 zł, a nie jak dotychczas 69,99 zł. W tym przypadku też obowiązuje limit – 4 sztuki na klienta. Opisana akcja rabatowa zaczyna się w czwartek, a kończy w sobotę. Na uzupełnienie domowych zapasów masz więc tylko 3 dni. (30 lipca-1 sierpnia 2026 roku).

Markowa kawa w gratisie

W sobotę, 1 sierpnia Aldi rozdaje za darmo kawę rozpuszczalną Nescafé Crema (200 g). Wszystko w ramach akcji „1+1 gratis”. Jeżeli włożysz do koszyka dwa produkty objęte promocją, przy kasie wydasz pieniądze tylko na jeden z nich. Drugi nie będzie cię kosztował ani grosza. Regularna cena jednego opakowania wynosi 39,99 zł. Limit to 2 sztuki na klienta. Pamiętaj, że ta oferta obowiązuje tylko przez jeden dzień.

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