Wilgotne jak brownie, kremowe jak sernik. Jedna porcja ma tylko 152 kcal

Uwielbiam ciasto, zwłaszcza w „towarzystwie” popołudniowej kawy. Zamiast sięgać po słodycze ze sklepu, wolę szybko przygotować coś sama. Ostatnio przetestowałam jeden z przepisów udostępnionych przez Katarzynę Puławską, znaną blogerkę kulinarną. Ten deser to wybawienie dla każdego, kto chce zjeść coś słodkiego, ale na co dzień dba o linię. Nie ma w nim białego cukru ani pszennej mąki, a mimo to zachwyca smakiem i dosłownie rozpływa się w ustach. Aż trudno uwierzyć, że powstaje z kilku prostych składników, które bez trudu można znaleźć praktycznie w każdym większym sklepie spożywczym.

Czekoladowe ciasto bez cukru i glutenu

Sekret deseru tkwi w odpowiednim dobraniu składników. Katarzyna Puławska używa mąki kokosowej zamiast pszennej. Wykorzystuje też twaróg sernikowy, kakao i gruszki. Połączenie tych wszystkich produktów daje niesamowity efekt. Ciasto jest wilgotne, miękkie i aromatyczne. Zyskuje też intensywny czekoladowy smak. Jego przygotowanie nie sprawi ci dużych trudności. „Najpierw obierasz gruszki i kroisz je w mniejsze kawałki. Potem dodajesz jajka, mąkę kokosową, kakao, żeby było jakby brownie i ser, żeby [deser – przyp.red.] był sernikiem. Miks super składników mieszasz na gładką masę i dodajesz gruszki. Przekładasz do foremki i wrzucasz do piekarnika” – wskazuje specjalistka w opublikowanym nagraniu.

Wskazówka: Jeśli chcesz możesz polać gotowe ciasto rozpuszczoną czekoladą.

Przepis: Ciasto gruszkowe bez cukru i mąki pszennej Wilgotny wypiek, który w genialny sposób łączy konsystencję gęstego sernika z intensywnym smakiem brownie. Udaje się za każdym razem. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 50 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 152 w każdej porcji Składniki 4 gruszki

2 jajka

400 g twarogu sernikowego

50 g mąki kokosowej

40 g kakao

70 g erytrytolu

1 łyżeczka proszku do pieczenia Sposób przygotowania Szykowanie owocówObierz gruszki ze skórki i pozbądź się gniazd nasiennych. Następnie pokrój miąższ w małą kostkę. Przygotowanie czekoladowej bazyW dużej misce połącz jajka, twaróg sernikowy, mąkę kokosową, kakao, słodzik oraz proszek do pieczenia. Dokładnie wymieszaj całość. Masa powinna być gładka. Łączenie składnikówDorzuć przygotowane wcześniej kawałki gruszek do czekoladowej bazy. Delikatnie wymieszaj zawartość miski przy pomocy łyżki lub silikonowej szpatułki. Postaraj się równomiernie rozprowadzić owoce. Pieczenie ciastaPrzelej masę do niewielkiej foremki o średnicy 16 centymetrów wyłożonej papierem do pieczenia. Wstaw formę na środkową półkę piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza w trybie góra-dół. Piecz deser przez około 50 minut.

Ciasto gruszkowe bez cukru i mąki pszennej – przydatne wskazówki

Nie musisz sztywno „trzymać się” przedstawionej receptury. Nic nie stoi na przeszkodzie, by ją nieco zmodyfikować i dostosować do swoich potrzeb lub upodobań. Twaróg możesz zamienić na jogurt. Dobrze sprawdzi się między innymi ten typu greckiego. Świetnym „zastępstwem” będzie też nabiał roślinny, na przykład kokosowy. Wystarczy około 250 gramów. Jeśli nie masz w domu gruszek, sięgnij po jabłka. Inne owoce też będą świetnym wyborem.

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