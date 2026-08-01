Dietetyczka wybrała 3 produkty z Biedronki na odchudzanie. Jeden to „czyste złoto”

Producenci dwoją się i troją, żeby przyciągnąć uwagę konsumentów. Stale poszerzają swoją ofertę o produkty, które wydają się wręcz stworzone dla osób dbających o linię i zdrowie, Niestety, w wielu przypadkach to zwykła marketingowa ściema. Zamiast zbilansowanego posiłku dostajemy sklepowy gotowiec nafaszerowany zbędną „chemią”. Dlatego tak ważne jest świadome czytanie etykiet. Przypomina o tym dietetyczka kliniczna Paulina Maj. Specjalistka „prześwietliła” asortyment Biedronki i wskazała, co warto wrzucić do koszyka podczas odchudzania.

Ten produkt z Biedronki to hit na odchudzanie

Wśród polecanych produktów znalazł się makaron Pastani Fusilli „Less Carbs”. Jego skład to zdaniem ekspertki „czyste złoto”. Zamiast klasycznej mąki pszennej producent wykorzystał mąkę z siemienia lnianego (stanowi ponad 31,5 procent zawartości), błonnik owsiany, białko pszenne oraz żółtą soczewicę. Stugramowa porcja ma 34 gramy białka i zaledwie 17 gramów węglowodanów, czyli średnio cztery razy mniej niż klasyczne makarony na bazie białej mąki.

Absolutny hit. Ma tyle samo białka co błonnika. Idealny dla osób na low-carb, redukcji oraz dla insulinoopornych”– podkreśliła Paulina Maj w jednym z opublikowanych materiałów.

Dzięki wysokiej zawartości protein i włókna pokarmowego zwiększa uczucie sytości po posiłku i zapobiega podjadaniu. Jednocześnie usprawnia trawienie i wpływa pozytywnie na mikrobiotę. Sprzyja namnażaniu się dobrych bakterii w jelitach, co przekłada się na redukcję stanów zapalnych w organizmie. A to one są jednym z ważnych czynników utrudniających odchudzanie.

Inne polecane produkty na redukcję

Dietetyczka zwróciła również uwagę na jogurt Pitny Fruvita Mango-Marakuja Low Carb. Jego bazą jest mleko bez laktozy połączone z owocami. Nabiał nie zawiera dodatku cukru. „Świetna opcja »w biegu», która dostarcza ponad 25 gramów białka w zaledwie 145 kcal. Drastycznie obniżono tu węglowodany, ale warto odnotować malutki minus za obecność sukralozy – sztucznego słodzika” – oceniła specjalistka.

Ostatni z analizowanych produktów to gotowe danie obiadowe marki Go Active – tofu z makaronem i sosem teriyaki. Skład prezentuje się całkiem przyzwoicie. Podobnie jak wartość odżywcza przysmaku. Porcja o wadze 420 gramów dostarcza 588 kalorii. „Dobra opcja awaryjna. Super, że jako danie wegańskie dostarcza aż 30g pełnowartościowego białka roślinnego, ale uważaj na cukier z sosu” – podsumowała dietetyczka.

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