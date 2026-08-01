Specjaliści ostrzegają: to najgorszy napój na upał i prosta droga do odwodnienia

W wielu regionach Polski ponownie wracają upały, a temperatury w najbliższych dniach mogą być bardzo wysokie. W czasie gorącej pogody warto szczególnie zadbać o swoje zdrowie i pamiętać o regularnym nawadnianiu organizmu. Odpowiednia ilość wypijanej wody pomaga utrzymać dobre samopoczucie, zapobiega odwodnieniu i wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Warto również unikać długotrwałego przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia oraz wybierać lekkie, przewiewne ubrania.

Najgorsze napoje na upały

Jednym z najgorszych napojów na upały jest alkohol.

Nawet »zimne piwko« w upał potrafi bardziej zaszkodzić niż pomóc. Alkohol – niezależnie od mocy – rozszerza naczynia krwionośne, co w połączeniu z wysoką temperaturą może prowadzić do niebezpiecznych wahań ciśnienia i zaburzeń rytmu serca. Dodatkowo zaburza działanie wazopresyny, hormonu odpowiedzialnego za zatrzymywanie wody w organizmie, co zwiększa ryzyko odwodnienia – brzmi komunikat opublikowany przez Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.

Jak czytamy w komunikacie, w upalne dni jedyną rozsądną dawką alkoholu może być niewielka ilość, np. lampka wina, i to najlepiej wieczorem, gdy temperatura spada.

Pamiętaj jednak, że alkohol nie tylko nasila szkodliwy wpływ wysokiej temperatury na organizm. Jego nadmierne spożywanie zwiększa także ryzyko uzależnienia oraz wielu poważnych chorób.

Co pić podczas gorących dni?

Poza wodą, która powinna być podstawą nawodnienia, w upalne dni śmiało możemy sięgać także po napary ziołowe. W czasie wysokich temperatur warto sięgać także po napoje izotoniczne, zwłaszcza podczas intensywnego wysiłku fizycznego lub długotrwałego przebywania na słońcu.

Nasze dobowe zapotrzebowanie na płyny to około 30 ml na każdy kilogram masy ciała. W upalne dni powinniśmy zwiększyć tę ilość do około 35 ml. Najlepiej, aby 70% naszego zapotrzebowania na płyny pokrywała woda. Pij ją regularnie, małymi łykami – wtedy najlepiej się wchłania. Nie bez znaczenia w upalne dni jest również temperatura spożywanych napojów. Optymalna wynosi 16°C – podaje jedna z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

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