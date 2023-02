Przepis na faworki od Magdy Gessler. Idealne na tłusty czwartek

Tłusty czwartek stoi pod znakiem dwóch obowiązkowych przekąsek – pączków i faworków. O ile pączki często kupujemy na mieście, faworki – słodkie, kruche ciasto smażone na głębokim tłuszczu i posypane cukrem pudrem – często są przygotowywane w domach. Rodacy nazywają je niekiedy chrustem, za to na Zachodzie znane są pod nazwą „angel wings” – czyli skrzydeł anioła.

W Polsce niekwestionowaną „królową” kulinariów jest Magda Gessler. Właścicielka kilku restauracji stała się słynna dzięki programowi „Kuchenne Rewolucje”, w których pomagała lokalom gastronomicznym serwować lepsze dania i zwiększać rentowność biznesu. Mówi się, że wiele z nich uratowała, choć były i takie, które zbankrutowały mimo udziału w programie. Być może przyczyną była pandemia lub rosnąca inflacja, przez którą Polacy są coraz mniej skłonni żywić się na mieście.

Polacy coraz mniej jedzą na mieście

Domowe jedzenie nie tylko jest tańsze, ale i zdrowsze. Sami kontrolujemy składniki dań, unikając dzięki temu spożywania ulepszaczy smaku lub konserwantów dodawanych do gotowych produktów. Chociaż przygoda z kuchnią wymaga czasu i cierpliwości, może też sprawić sporo frajdy i satysfakcji. Zwłaszcza kiedy dania wychodzą nam coraz lepiej, a w portfelu zostaje więcej gotówki. W tym roku ceny faworków są wysokie. Najtańsza opcja to zakup chruścików w markecie. Wtedy za kilogram zapłacimy ok. 40 zł. Jednak najsmaczniejsze faworki dostępne są w wybranych cukierniach. A wtedy cena często przekracza ad 100 zł. Warto więc zrobić chrust w domu.

Z okazji zbliżającego się tłustego czwartku, który przypada w 16 lutego 2023 r., warto pokusić się o przygotowanie domowych faworków. Przepisem podzieliła się na Instagramie sama Magda Gessler!

Przepis na faworki od Magdy Gessler

Składniki:

600 g mąki pszennej

2 łyżki smalcu

15 żółtek

200 g cukru

6 łyżek śmietany

2 łyżki spirytusu

1 łyżka araku

500 g smalcu

100 g cukru pudru

wanilia

Sposób przygotowania:

Utrzyj smalec. Do tego wbij 15 żółtek jajek, dodaj cukier, alkohole, śmietanę i mąkę. Utrzyj wszystko na jednolitą masę. Wyrób masę na gładkie ciasto. Rozwałkuj je na stolnicy na dość cienką warstwę. Podsyp mąką. Pokrój ciasto w paski o szerokości ok. 3 cm i długości ok. 15 cm. Wykonaj podłużne nacięcie pośrodku każdego kawałka. Zawiń ciasto w faworki, przekładając jeden koniec przez wycięty otwór. Rozgrzej smalec w dużym rondlu. Smaż faworki na złoty kolor, przewracając co chwilę, aby były równomiernie zarumienione. Wyjmij faworki i posyp cukrem pudrem. Smacznego!



