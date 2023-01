Pulchne i kruche faworki? Wystarczy dodać ten nietypowy składnik

Tajemnica pulchnych i kruchych faworków tkwi w jednym składniku. Do ciasta trzeba dodać ziemniaki. Należy uprzednio je ugotować i zrobić z nich purée. Gdy ostygną dodać je do ciasta. Dzięki temu dodatkowi faworki będą niezwykle chrupiące – wskazuje ekspertka.

Czym najlepiej popijać faworki?

Dietetycy wskazują, że idealnym napojem do popijania faworków i pączków jest herbata.Ten napój pomaga nie przytyć po szaleństwach kulinarnych. Możesz wybrać czarną herbatę lub zieloną. Efekt będzie podobny. Wszystko za sprawą zawartych w herbacie polifenoli, które mają zdolność hamowania działania enzymów w jelitach, odpowiedzialnych za trawienie tłuszczów i cukrów umożliwiających im wniknięcie do krwi.

Kaloryczność faworków

Kaloryczność pojedynczego ciastka zależy od jego wielkości. Przyjmuje się, że w 100 g ok. 5-6 szt. średnich faworków jest ok. 500 kcal. Dla porównania, standardowej wielkości pączek (ok. 70 g) z nadzieniem owocowym (dżem, powidła), polany lukrem ma ok. 250-350 kca. Kaloryczność donutów czy pączków wiedeńskich (oponek, gniazdek) również wygląda dość podobnie, gdyż ich skład jest zbliżony i wszystkie te słodycze smażone są w głębokim tłuszczu.

Przepis: Pulchne chrupiące faworki z dodatkiem ziemniaków Pulchne chrupiące faworki z dodatkiem ziemniaków Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 500 g ugotowanych ziemniaków

1/2 szkl mąki

1 jajko

sól

1 łyżeczka przyprawy do ziemniaków

olej do głębokiego smażenia Sposób przygotowania Przygotuj ziemniakiZimne ziemniaki przepuścić przez maszynkę lub dokładnie ugnieść tłuczkiem. Dodać przyprawę, mąkę i żółtko. Połączyć wszystko razem, ale dokładnie nie zagniatać. Zagnieć i rozwałkuj ciastoBiałko ubić z solą, dodać do ciasta i zagnieść gładkie ciasto. Wałkować na grubość 3-4 milimetry. Kroić w paski 2 cm szerokie i 10-15 cm długie. Zrobić nacięcie na środku i przewinąć. Usmaż faworkiSmażyć na rozgrzanym oleju do lekkiego zbrązowienia.Wykładać na ręcznik papierowy i od razu podawać.

