Jajko sadzone na wodzie. Zdrowsza wersja popularnego dania

Jajko sadzone daje ogrom możliwości. Może być dodatkiem do obiadu (na przykład w towarzystwie ziemniaków i mizerii), możesz je położyć na grzance (na przykład z pomidorem i awokado), możesz je ot tak, po prostu zjeść na śniadanie. Smażone na maśle czy na oliwie jest jednak kalorycznym daniem. Okazuje się, że jest sposób, aby sadzone jajko było zdrowsze.

Jak zrobić jajka sadzone na wodzie?

Nie rezygnuj z ulubionego dania, ale zamiast smażyć jajka na tłuszczu, zrób sadzone na wodzie! To bardzo proste. Weź na każde jajko łyżkę wody, wylej wodę na patelnię postawioną na palniku i od razu wbij na wodę jajka. Czekaj aż się zetną, dokładnie tak samo, jak przy tradycyjnych sadzonych – niezależnie od tego, czy lubisz mocno ścięte żółtko, czy jednak chcesz, aby rozlewało się i było płynne. Dopraw jajka sadzone na wodzie solą i pieprzem.

Ile kalorii mają jajka?

Jedno jajko ma ok. 155 kalorii. Najbardziej kaloryczne jest żółtko. Jajko sadzone na maśle może mieć nawet 240 kalorii! Wersją mniej kaloryczną będzie usmażenie go na niewielkiej ilości oliwy. Jednak jeśli liczysz kalorie i chcesz obniżyć kaloryczność posiłków bez rezygnowania z ulubionych dań, to wykorzystanie wody zamiast tłuszczu do zrobienia sadzonych, jest jednym z prostszych patentów.

Dietetycy podkreślają, że jaja (jedzone z umiarem) to cenne źródło wielu dobrych składników. To na przykład cholina, witamina B12, witamina D, witamina A, witamina B6, żelazo, witamina E, cynk, kwas foliowy, fosfor, selen, ryboflawina, luteina i zeaksantyna oraz białko.

Czytaj też:

Pieczone jajko na chmurce. Śniadaniowy hit zrobisz w 10 minutCzytaj też:

Jest zdrowszy niż pszenne bułki, niskowęglowodanowy i nie ma glutenu. Jak zrobić chlebek chmurkę?