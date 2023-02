Przepis na Pad Thai. Jak zrobić słynne tajskie danie w domu?

Pad Thai tradycyjnie przygotowuje się z makaronu ryżowego smażonego z przyprawami, orzeszkami ziemnymi, kiełkami fasoli i źródłem białka, takim jak tofu, kurczak czy krewetki. Ponieważ pad thai zawiera wiele węglowodanów i tłuszczu, nie jest polecany dla osób dbających o linię. Szacuje się, że średnia porcja dania może dostarczać nawet do 838 kalorii.

Czy pad thai jest trudny do przygotowania?

Stworzenie orientalnego pad thai nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Jednak tradycyjna wersja zawiera wiele składników, które mogą być trudniejsze do znalezienia w Polsce. Z tego powodu w sklepach pojawia się wiele produktów, które mają ułatwić stworzenie tego dania – np. gotowa pasta Pad Thai czy sos rybny.

Przepis na Pad Thai

Składniki:
70 g Pasty Pad Thai

2 ząbki posiekanego czosnku

2 łyżki Sosu rybnego

100 g Makaronu ryżowego (5mm)

6 obranych i oczyszczonych krewetek (16x20) lub 100 g piersi z kurczaka

1 cebula pokrojona w kostkę

2 jajka

3 łyżki oleju

4 łyżki zielonej dymki pokrojonej w 3 cm słupki

2 łyżki posiekanych orzeszków ziemnych Sposób przygotowania Przygotuj makaronMakaron namocz w zimnej wodzie i odstaw na 30 min. Rozgrzej wok i podsmaż składnikiDo rozgrzanego woka wlej olej, podsmaż cebulę z czosnkiem i dodaj krewetki. Smaż minutę i odłóż. Do woka wbij jajka i poczekaj, aż się zetną. Dodaj pozostałe składnikiDodaj namoczony wcześniej makaron i wymieszaj z pastą pad thai. Jeśli makaron będzie zbyt twardy, dolej wrzącej wody. Na koniec opcjonalnie posyp danie dymką i orzeszkami. Aby wzbogacić danie, możesz dodać kiełki fasoli mung, kolendrę i limonkę.

Jak przechowywać pad thai?

Makaron ryżowy nie jest najlepszym produktem do przechowywania w lodówce przez długi czas. Dlatego zaleca odstawienie dania maksymalnie na jeden dzień do lodówki i podgrzanie go np. w kuchence mikrofalowej. Najlepiej jednak zjeść Pad Thai tuż po zrobieniu, ponieważ najlepiej smakuje na świeżo.

