Nocna owsianka czyli śniadaniowy hit dla zabieganych. Jak ją zrobić?

Owsianka to jedno z najzdrowszych śniadań. Owsianka każdego dnia może smakować inaczej, bo wszystko zależy od dodatków, jakie się w niej znajdą. Są tacy, dla których przyrządzanie owsianki jest niemal porannym rytuałem. A co zrobić, kiedy rano wolisz każdą minutę poświęcić na dodatkowy sen? Wtedy postaw na nocne owsianki – bo nawet jeśli nie zdążysz zjeść w domu, możesz wziąć nocną owsiankę do pracy.

Co to jest nocna owsianka?

Nocna owsianka, to danie, które potrzebuje nocy, aby być gotowe. Mówiąc w skrócie: wieczorem zalewasz płatki owsiane płynem, a rano masz gotową do zjedzenia owsiankę. Przez noc płatki owsiane pęcznieją, smaki przechodzą, rano wystarczy tylko zjeść – tym bardziej że taką owsiankę można jeść zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Jak się robi nocną owsiankę?

Nie ma jednego przepisu na nocną owsiankę, bo tyle owsianek, ilu jej fanów. Jeśli robisz nocną owsiankę pierwszy raz, przeczytaj nasze wskazówki. Najważniejsze składniki to owsianka i dowolny płyn. Czym zalać nocną owsiankę? Może to być:

Proporcje zależą od tego, jak gęstą owsiankę lubisz i warto metodą prób i błędów wypracować najlepsze dla siebie. Można przyjąć mniej więcej, że na pół szklanki płatków owsianych potrzebujesz ok. 3/4 do 1 szklanki wody, mleka czy jogurtu. Płatki owsiane wystarczy zalać – można to zrobić gorącą wodą czy mlekiem, ale sprawdzą się też zimne jogurt czy kefir. W tych dwóch ostatnich przypadkach nocna owsianka powinna stać w lodówce i rano się jej nie podgrzewa. Nocna owsianka powinna stać 4-8 godzin – po tym czasie na pewno jest gotowa.

Co dodać do nocnej owsianki?

Do nocnej owsianki dodaj to, co lubisz! Może to być miód, owoce, bakalie, cynamon i inne przyprawy. Świetnym i zdrowym dodatkiem będą np. nasiona chia, które przez noc napęcznieją – wtedy warto dodać do owsianki nieco więcej płynu. Dodatki można dołożyć do owsianki wieczorem tak, aby rano mieć kompletne i gotowe danie. Nocną owsiankę na mleku czy wodzie można rano podgrzać.

Nocną owsiankę można zrobić w słoiku lub innym szczelnie zamykanym pojemniku. Wtedy rano masz gotowy, pełnowartościowy i zdrowy posiłek, który możesz spakować do szkoły czy pracy.

