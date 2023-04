Paska ukraińska, tradycyjne wielkanocne ciasto drożdżowe

Na pytanie, jaka jest najważniejsza potrawa na wielkanocnym ukraińskim stole, pani Ołena bez namysłu odpowiada „paska”. Bez niej nie odbędzie się żadna Wielkanoc na Ukrainie.

Drożdżowe ciasto z Ukrainy

Paska to odpowiednik naszej wielkanocnej baby. Z tym że nasza babka rozszerza się ku dołowi i ma dziurkę w centralnym punkcie, paska natomiast ma kształt dość wysokiego walca, a ów walec wieńczy grzybek, który w zależności od regionu czy też rodzinnej tradycji dekoruje się lukrem, czekoladą lub zostawia bez dodatków. Na paskę niegdyś mówiło się także po rosyjsku „kulicz”. Dziś na Ukrainie nikt już tak nie mówi.

W czym się piecze paskę?

Paskę piecze się w specjalnych wysokich tortownicach albo w metalowych... puszkach wyłożonych papierem do pieczenia. Pieczenie paski na Ukrainie to rytuał. Zwyczaj przewiduje, że za to najważniejsze wielkanocne ciasto odpowiedzialna jest najstarsza kobieta w domu, najczęściej babcia. Pani Ołena powiedziała mi, że u nich w wiosce (w środkowo-wschodniej Ukrainie,15 km od miasta Dniepr) od pokoleń pokutuje przesąd: jeśli grzybek (góra ciasta, która wyrośnie ponad formę) po upieczeniu z paski odpadnie, w rodzinie w przeciągu roku ktoś umrze.

Dlaczego się piecze małe, drożdżowe paseczki?

Wraz z dużą paską babcia piecze małe „paseczki”. Jedna z nich obowiązkowo zostanie poświęcona w cerkwi. Reszta z nich rozdana zostanie rodzinie i znajomym podczas wielkanocnych wizyt. Oczywiście istnieje współzawodnictwo, która rodzina będzie miała najlepiej wyrośniętą, najsmaczniejszą i najładniej udekorowaną paskę. Na świątecznym stole zwykle towarzyszą jej pisanki i palemki z gałązek wierzby.

Przepis: Ukraińska paska pani Ołeny Ukraińska paska pani Ołeny Kategoria Deser Rodzaj kuchni ukraińska Czas przygotowania 3 godz. 30 min. Czas gotowania 45 min. Liczba porcji 10 Składniki Ciasto:

0,5 litra mleka

8 dekagramów świeżych drożdży

Kilogram mąki

100 gramów cukru pudru

mała torebka cukru waniliowego

6 łyżek oleju słonecznikowego

8 jajek

1 cytryna

90 gramów masła

dwie garście rodzynek

szczypta soli

Lukier:

2 szklanki cukru pudru

3 łyżki wody

ewentualnie: posypka do ciast Sposób przygotowania Przygotowanie drożdżyWsyp do miski 2 łyżki mąki, 2 łyżki cukru pudru oraz pokruszone drożdże. Całość zalej 100 mililitrami ciepłego mleka. Mieszaj, aż masa stanie się jednolita. Przykryj czystą ściereczką i odstaw w pobliże pieca (kaloryfera). Przygotowanie masy z żółtekDo innej miski wbij żółtka z ośmiu jajek, utrzyj je z Ucieramy je z pozostałym cukrem pudrem oraz cukrem wanilinowym na masę. Pierwsze wyrabianie ciastaDo dużej miski wsyp mąkę, a następnie przelej wyrośnięte drożdże oraz ubite żółtka i resztkę ciepłego mleka. Dodaj szczyptę soli i zacznij wyrabiać ciasto. Uformuj z ciasta kulę, przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce, poczekaj aż urośnie dwa razy, co zajmie około godzinę. Drugie wyrabianie ciastaDo ciasta które wyrośnie dodaj olej słonecznikowy, roztopione masło i startą skórkę cytryny. Znów zagnieć i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. PieczeniePo godzinie do wyrośniętego ciasta dodaj rodzynki (Ołena poleca też kandyzowaną skórkę pomarańczową), dobrze wymieszaj. Formę lub puszkę wysmaruj masłem lub wyłóż papierem do pieczenia (Ołena woli papier). Napełnij ciastem połowę puszki (formy) i znów zostaw do wyrośnięcia. Nagrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza około 45 minut. LukierPo wyjęciu paski z piekarnika i przestudzeniu polej ją lukrem (cukier puder wymieszaj z wodą).

