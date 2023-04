Sernik, mazurek czy babka? Które ciasto wielkanocne jest mniej kaloryczne

Które ciasta najchętniej Polacy pieką na Wielkanoc? Postanowiła sprawdzić to marka „Kasia”. Na pierwszym miejscu znalazł się mazurek (wybrało go 22,9 proc. ankietowanych), ale sernikowi niewiele zabrakło, aby zostać królem ciast (22,6 proc.). Honorowe trzecie miejsce zajęła babka wielkanocna (21,6 proc). Na kolejnych pozycjach znalazły się: makowiec, keks, babka piaskowa i pascha. Okazało się też, że bez ciast nie wyobrażamy sobie świąt – aż 97 procent badanych przyznało, że królują one na ich wielkanocnych stołach.

Co ciekawe, okazuje się, że 70 procent badanych woli samodzielnie upiec ciasta niż kupić gotowe wypieki w sklepie czy cukierni. Coraz chętniej przygotowujemy ciasta wegańskie – robi tak aż 1/3 badanych w wieku 30-39 lat.

Pomysły na przepisy czerpiemy od rodziny i znajomych, ale też coraz częściej z portali internetowych. Kobiety bardziej niż mężczyźni inspirują się recepturami proponowanymi przez influencerów.

Ile kalorii mają najpopularniejsze wielkanocne ciasta?

Zawartość kalorii w porcji ciasta wg portalu www.tabelakalorii.net:



babka marmurkowa (109) – 370 kcal,

babka piaskowa (55 g)– 215 kcal,

beza (127 g) – 362 kcal,

ciasto drożdżowe (40 g) – 150 kcal

keks (55 g)– 207 kcal,

makowiec (90 g)– 355 kcal,

mazurek wielkanocny (81 g)– 385 kcal,

pascha (100 g)- 358 kcal,

sernik (80 g)– 257 kcal,

szarlotka (100 g) – 252 kcal.

Które ciasto wielkanocne ma najwięcej kalorii?

Wśród ciast wielkanocnych najwięcej kalorii ma mazurek (385 kcal w jednej porcji). Mimo że jest to niskie ciasto, zwykle jest bardzo słodkie – przekłada się je marmoladą lub dżemem. Poza tym dodaje się do niego rodzynki i orzechy i polewa lukrem. Mazurek (zwłaszcza kajmakowy) dostarcza też dużych ilości tłuszczu.

Kaloryczna jest również pascha – 100 g porcja to aż 358 kcal. Powodem tego jest fakt, iż ten smakołyk jest przygotowywany na bazie twarogu, do którego dodaje się śmietanę i bakalie. Jako że połowę zawartości ziarenka maku stanowi tłuszcz, makowiec też jest bardzo kaloryczny. Jedna porcja (90 g) to aż 366 kcal. Za to mak zawiera duże ilości błonnika pokarmowego, a ten z kolei wspomaga układ trawienny i zapobiega zaparciom.

Wygląda na to, że osoby na diecie spośród ciast wielkanocnych powinny wybierać klasyczny sernik – jego porcja (80 g) to 257 kcal. Trzeba jednak zachować umiar – sernik jest źródłem cholesterolu i cukru. Ale można przygotować mniej tuczącą wersję, rezygnując ze spodu, zamiast tłustego twarogu wybrać chudy, a cukier zastąpić stewią (użyta w większych ilościach daje specyficzny posmak).

Jak odchudzić ciasta wielkanocne?

Istnieje kilka sposobów, dzięki którym świąteczne wypieki będą mniej kaloryczne. Jednym z nich jest zastąpienie mąki pszennej, która dostarcza pustych kalorii, zdrowszymi produktami. Przykładem jest mąka orkiszowa (idealna do ciast o kruchym spodzie, np. do mazurków), mąka ryżowa (dla osób z nietolerancją glutenu) i mąka kukurydziana (dzięki niej wypieki nabiorą złotego koloru).

Dla białego cukru też jest alternatywa, choćby stewia (ma właściwości antybakteryjne), miód, ksylitol (nie podnosi gwałtownie poziomu cukru we krwi) i erytrytol, zwany też erytrolem. Poza tym, jeśli chcemy, aby wypieki były mniej słodkie, dodajmy mniej cukru (lub jego zamienników) niż nakazuje nam przepis.

Nie do każdego wypieku musimy używać masła czy margaryny, które są kaloryczne. Coraz więcej receptur proponuje nam zamienniki, którymi mogą być np. jogurt czy serek ricotta. Warto też sięgnąć po przepisy wegańskie, które są kopalnią pomysłów na zdrowe dania.

