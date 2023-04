Sześć pomysłów na wielkanocne ciasta. Na liście mazurek Magdy Gessler, puszysty sernik i babka cytrynowa

Mazurek, sernik, babka piaskowa, a może coś zupełnie nowego i zaskakującego? Sprawdź co masz w domowej spiżarni i wykorzystaj jeden z naszych przepisów na świąteczne słodkości.

Sześć pomysłów na wielkanocne ciasta

To sprawdzone przepisy na ciasta i desery, które możesz zaserwować na wielkanocnym stole.

Babka piaskowa



Są tacy, dla których Wielkanoc bez prawdziwej, domowej babki się nie liczy. Jej zrobienie wcale nie jest trudne, choć wymaga nieco zachodu – szczególnie jeśli chcesz zrobić tradycyjną babkę piaskową bez dodatku żadnych spulchniaczy. Jak zrobić takie ciasto? SPRAWDZONY PRZEPIS NA BABKĘ PIASKOWĄ





Sernik bez spodu



Puszysty, delikatny i łatwy do zrobienia. Sernik bez spodu idealnie sprawdzi się na świątecznych stołach, a my proponujemy dwie wersje tego ciasta.

PRZEPIS NA SERNIK BEZ SPODU

PRZEPIS NA SERNIK BEZ SPODU Z BIAŁĄ CZEKOLADĄ



Mazurek



To jedna z tych potraw, które kojarzą się tylko z Wielkanocą. Bazą mazurka jest zawsze kruche ciasto, a to co dodasz do niego – to już zależy od upodobań twoich i twoich gości.

MAZUREK WEDŁUG PRZEPISU MAGDY GESSLER

MAZUREK CZEKOLADOWY Z ORZECHAMI



Cytrynowe kruche ciasteczka



Ciasteczka na raz, które można udekorować w dowolny sposób. I jeszcze jedna ich zaleta: z tego samego ciasta kruchego zrobisz podstawę mazurka.

PRZEPIS NA CYTRYNOWE KRUCHE CIASTECZKA



Karpatka bez pieczenia



Karpatka na Wielkanoc? Dlaczego nie, szczególnie, że ta z naszego przepisu to karpatka bez pieczenia. Gwarantujemy, że będzie hitem świątecznych stołów.

PRZEPIS NA KARPATKĘ BEZ PIECZENIA



Tiramisu z zieloną herbatą



Klasyczny włoski deser w nieco innej wersji. To propozycja dla tych, którzy niekoniecznie chcą piec ciasta, a chcieliby czymś zaskoczyć swoich gości. Ten przepis na tiramisu verde zdradził nam jeden z włoskich szefów kuchni.

PRZEPIS NA TIRAMISU VERDE

Ciasto na ostatnią chwilę. O czym pamiętać?

Jeśli pieczesz ciasta na ostatnią chwilę – postaw na sprawdzone przepisy. Dzień przed świętami to nie jest dobry czas na kulinarne eksperymenty, szczególnie jeśli nie masz doświadczenia w pieczeniu ciast. Jeśli wahasz się, który przepis wybrać – proponujemy sernik bez spodu, bo to ciasto zawsze wychodzi. Do łatwych wypieków należy też kruche ciasto, które jest bazą wielkanocnych mazurków. Skorzystaj z naszego przepisu na cytrynowe ciasteczka, a zrobisz z niego i pyszne ciastka i bazę do mazurka. Jeśli kochasz tradycję, rób babkę piaskową bez dodatku proszku do pieczenia. Jej smak i konsystencja zachwycają, choć jej przygotowanie wymaga odrobiny starania i cierpliwości (po stokroć warto!). Przepis na babkę piaskową możesz także wykorzystać, aby zrobić babeczki do święconki.

Jeśli nie chcesz piec (albo np. nie masz piekarnika) wybierz efektowną karpatkę bez pieczenia – gwarantujemy: goście będą zaskoczeni i zachwyceni, a przepis na karpatkę z groszku ptysiowego zachowasz na zawsze. A jeśli lubisz nietypowe rozwiązania – wybierz nasze tiramisu verde polecane przez włoskiego szefa kuchni.

Dbasz o linię? Pamiętaj, że domowe ciasta zawsze będą zdrowszym wyborem, niż kupne wypieki i wielkanocne słodycze.

Czytaj też:

To najzdrowsze dania wielkanocne. Na liście jajka i sałatka jarzynowaCzytaj też:

Nie lubisz żurku lub chcesz spróbować czegoś nowego na Wielkanoc? Ta pyszna i łatwa zupa Cię zaskoczy