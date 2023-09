Policzki wołowe – niedoceniane, smaczne mięso. Przepis na obiad

Policzki wołowe to mięso z krowich mięśni policzkowych. Przez rzeźników ten rodzaj mięsa zaliczany jest do tzw. piątej ćwiartki, czyli części uważanych, często niesłusznie, za mniej szlachetne podobnie jak ogon czy podroby. Przez długi czas policzki wołowe nie były popularne, jednak na przestrzeni ostatnich kilku lat wróciły do łask głównie dzięki znanym szefom kuchni. Choć chętnie zamawiamy policzki wołowe w restauracjach, w domu często boimy się przyrządzać to mięso, bo uważamy, że jest to trudne, ale jak powiedział sławny brytyjski szef kuchni Gordon Ramsay: „wystarczy dać im trochę miłości, a za każdym razem wyjdą jak marzenie”.

Przepis: Duszone policzki wołowe Danie trzeba gotować je ok. 3 godzin. W szybkowarze przygotujesz je w 45 minut. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 3 godz. Liczba porcji 4 Składniki 1 kilogram policzków wołowych

1 duża cebula

1 zielona papryka

2 ząbki czosnku

2 suszone grzyby

2 łyżki oliwy z oliwek do smażenia

2 liście laurowe

5 ziarenek ziela angielskiego

pół szklanki czerwonego wina

2 łyżki sosu sojowego

ok. 2 litry bulionu lub wody

sól i świeżo mielony pieprz Sposób przygotowania Obsmaż policzki wołoweNa dużej patelni obsmaż na rozgrzanej oliwie z oliwek policzki wołowe, aż się zrumienią. Dodaj obraną i pokrojoną w kostkę cebulę, czosnek i paprykę. Podsmaż wszystko chwilę razem. Dodaj czerwone wino i podduś kilka minut, aż alkohol odparuje. Uduś policzkiDo szybkowaru, zamykanej brytfanki lub garnka wlej wodę, lub rosół i dodaj zawartość patelni. Dodaj grzyby, przyprawy, sól i pieprz. Płyn powinien przykrywać mięso. Jeśli przygotowujesz mięso w szybkowarze, duś je przez 45 minut. Jeśli wolisz przygotować policzki wołowe w piekarniku, rób to w temperaturze 160 stopni przez 3 godziny, co jakiś czas sprawdzając, czy płyn nie wyparował. W zwykłym garnku potrwa to ok. 3-4 godzin. Wykończ danieSpróbuj czy po wskazanym czasie duszenia mięso jest już miękkie. Jeśli tak wyjmij je, a sos zmiksuj lub przetrzyj przez sito. Jeśli jest za rzadki, odparuj i dopraw do smaku. Podawaj mięso polane sosem w towarzystwie purée ziemniaczanego, duszonych marchewek lub buraków.

Jakie wartości odżywcze mają policzki wołowe?

Wołowina jest doskonałym źródłem pełnowartościowego białka, niezbędnych do życia aminokwasów egzogennych oraz cynku. To mięso zawiera też najlepiej przyswajane przez organizm ludzki żelazo hemowe. Odpowiednią ilość żelaza należy dostarczać codziennie z pożywieniem, a jego brak objawia się zmęczeniem, bólami i zawrotami głowy czy zajadami w kącikach ust i może prowadzić do anemii. Policzki wołowe zawierają również witaminy z grupy B, które wpływają na właściwą pracę układu nerwowego oraz na wytwarzanie czerwonych krwinek. Policzki wołowe to dość chude mięso, mocno „przerośnięte” tkanką łączną, która po odpowiednim ugotowaniu staje się miękka, dostarczając cennego dla naszych stawów kolagenu. To właśnie obficie występujący w policzkach kolagen nadaje tej części mięsa wyjątkowo delikatny, lekko kleisty smak.

100 g ugotowanych policzków wołowych to ok. 145 kcal, a dodatkowo mięso to ma bardzo niski indeks glikemiczny (dla mięsa wołowego jest bliski 0), nie powoduje więc gwałtownego wzrostu glukozy we krwi po zjedzeniu potrawy. Wartości odżywcze policzków wołowych są podobne do tych, które ma polędwica wołowa, która jest jednak nawet trzy razy droższa.

