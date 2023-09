Dżem z winogron bez cukru. Pomysł na wykorzystanie działkowych winogron

Tak naprawdę nie ma tu konkretnego przepisu, bo dżem z winogron ma tylko jeden składnik: winogrona. Dżem bez cukru to najzdrowsza wersja smakołyku z tych owoców. Jest idealny na kanapki, słodkie tosty i jako dodatek do ciast i deserów.

Jak zrobić dżem z winogron

Najlepsze będą dowolne winogrona bezpestkowe. Ale oczywiście można wykorzystać również takie z pestkami. Umyte i oddzielone od kiści owoce wystarczy wrzucić do rondla lub dużego garnka z grubym dnem, nalać na dno odrobinę wody i po prostu gotować owoce na wolnym ogniu, aż puszczą sok i będą się rozpadać. Potem należy gotować tak długo, aż winogronowa masa uzyska taką gęstość, jakiej potrzebujesz (są tacy, którzy lubią rzadsze dżemy).

Jeśli robisz dżem z winogron z pestkami – trzeba go koniecznie przetrzeć przez sito. To dość pracochłonne, ale niezbędne, bo twarde pestki w dżemie to nic przyjemnego. Jeśli jednak masz winogrona bezpestkowe – oczywiście możesz je również przecierać, jednak wówczas na sicie zostają skórki, które są bogate w cenne dla organizmu składniki odżywcze i naszym zdaniem – zwyczajnie ich szkoda. Jeśli chcesz mieć gładki dżem bez przecierania i wyrzucania skórek: zmiksuj blenderem całość na gładko i gotuj, aż dżem uzyska odpowiednią konsystencję.

Dżem bez cukru – jak go przechować?

Przetwory bez cukru najlepiej jest pasteryzować. Gorący dżem przełóż do czystych, wyparzonych słoiczków, zakręć i – w najmniej absorbującej wersji – włóż do piekarnika. Piekarnik nastaw na 120 stopni i kiedy osiągnie taką temperaturę, wyłącz i zostaw w środku słoiki do ostygnięcia. Dżemy można również pasteryzować, gotując słoiki w wodzie. W tym przypadku wystarczy 10 minut, jeśli do wody włożysz słoiki z gorącym dżemem.

