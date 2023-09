Domowe wino z winogron. Prosty przepis na smaczny trunek

Polskie winogrona najlepiej zbierać pod koniec września lub na początku października. Są wtedy dojrzałe i soczyste. Można wykorzystać je do przetworów: na przykład dżemu, czy soku z winogron, albo zrobić z nich wino. Domowe wino z winogron nie tylko doskonale smakuje, ale nie zawiera konserwantów, które nie są korzystne dla zdrowia, a znajdują się w większości win produkowanych na skalę przemysłową (oprócz ekologicznych). Ponadto domowe wino z winogron ma wiele właściwości zdrowotnych, zwłaszcza to z ciemnych owoców. Zawiera bowiem mnóstwo antyoksydantów, w tym resweratrol, a te substancje pomagają zapobiegać chorobom cywilizacyjnym, w tym otyłości, chorobom serca, krążenia oraz nowotworom. Bezpieczna porcja dla zdrowia to kieliszek wina dziennie (ok. 250-300 g).

Przepis: Domowe wino z ciemnych winogron Najlepiej przygotować je w gąsiorze lub dużym słoju. Potrzebna będzie również rurka fermentacyjna do ściągnięcia wina. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 20 Składniki 10 kg ciemnych winogron

5 litrów butelkowanej lub przegotowanej wody z kranu

3,5 kg cukru Sposób przygotowania Przygotuj owoceOwoce winogron miażdżymy i wkładamy do butli (gąsiora) lub dużego słoja. Zalej owoce wodą z cukremWinogrona zalewamy 3 litrami letniej wody. Przygotowujemy cukrowy syrop z 2 kg cukru i 1 litra wody i dodajemy do winogron. Całość mieszamy. Masa powinna zajmować 3/4 butli. Gąsior zamykamy korkiem z rurką fermentacyjną i odstawiamy na 3 dni. Przygotuj syrop z cukruPrzygotowujemy kolejny syrop z cukru. Tym razem w 1 litrze wody rozpuszczamy 1,5 kg cukru i wlewamy go do butli. Całość mieszamy. OdcedźPo tygodniu płyn odcedzamy i wlewamy do tej samej butli. Po miesiącu wino jest już gotowe. Za pomocą rurki fermentacyjnej ścigamy je do drugiego gąsiora - uważając by nie naruszyć osadu.

Wskazówki jak przygotować domowe wino z winogron

Do przygotowania domowego z winogron nadają się zarówno ciemne, jak i jasne owoce. Powinno się wybierać dojrzałe, ale nie przejrzałe. Odrzucić należy nadgniłe już grona oraz owoce, na których widoczne są plamy. W przypadku ciemnych winogron ważne jest również, żeby zebrać je kiedy jest sucho. A to dlatego, że owoców przeznaczonych na zrobienie z nich wina nie myjemy, ani nawet nie płuczemy, żeby nie zmyć z nich białego nalotu, który ułatwia fermentację. Do wina z ciemnych owoców nie potrzeba dodawać więc drożdży. Trzeba oddzielić jedynie pojedyncze owoce od kiści. Podajemy prosty przepis na domowe wino z ciemnych winogron. Do przygotowania potrzebne są tylko 3 składniki: owoce, cukier i woda.

