Zupa rybna – przepis na potrawę, która zachwyci smakiem i aromatem

O wyjątkowym smaku zupy rybnej sama przekonałam się dopiero w wieku dorosłym. Miałam do tego wiele okazji, podróżując po Polsce. Danie kosztowałam np. podczas pobytu nad Bałtykiem lub na Mazurach, gdzie potrawy z ryb stanowią ważny element kuchni regionalnej.

Choć zupa rybna to potrawa, do której wiele osób podchodzi z rezerwą, to w niektórych regionach naszego kraju podaje się ją w wigilię. Może w tym roku też się skusicie. Tym bardziej, że przygotowanie zupy rybnej nie wymaga szczególnych umiejętności kulinarnych. Trzeba jedynie pamiętać, że czas gotowania ryb to około 25-30 minut – mięso ryb jest delikatne i szybko się rozgotowuje, a rozgotowana ryba w zupie rybnej traci wyjątkowy smak i apetyczny wygląd. Zobacz, jak zrobić zupę rybną i na co warto zwrócić uwagę, aby potrawa zachwycała wyjątkowym smakiem i aromatem.

Przed przystąpieniem do gotowania zupy rybnej trzeba przygotować aromatyczny wywar warzywny.

Przepis: Bulion warzywny Domowy bulion warzywny to idealna baza do różnego rodzaju zup i sosów. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 1/2 kg marchewki

1/2 kg pietruszki

duży korzeń selera

10 cm białej części pora

2 cebule

2 ząbki czosnku

3 kulki ziela angielskiego

2 liście laurowe

1/2 łyżeczki pieprzu czarnego ziarnistego Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówWarzywa umyć, obrać i pokroić na mniejsze kawałki. Cebulę przypalić na suchej patelni. Gotowanie wywaruPokrojone warzywa i przypaloną na patelni cebulę włożyć do garnka i zalać 3 litrami zimnej wody. Zagotować, a następnie skręcić gaz. Wywar należy gotować na małym ogniu przez minimum godzinę, aż warzywa będą miękkie. Bulion będzie smaczniejszy, jeśli będzie gotowany dłużej – 1 i 1/2 godziny. Przecedzenie bulionuGotowy wywar warto odstawić na 15 minut i następnie przecedzić. Ugotowane warzywa można dodać do zupy lub wykorzystać np. do przygotowania tradycyjnej sałatki jarzynowej.

Tak przygotowany bulion warzywny można przechowywać w lodówce przez kilka dni. Można więc zrobić go z wyprzedzeniem, by w wigilię w pół godziny ugotować tradycyjną zupę rybną.

Przepis: Zupa rybna Zupę rybną można przygotować na wiele różnych sposobów. My polecamy przepis na zupę rybną w wersji tradycyjnej, idealnej choćby na wigilijną kolację. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 2,5-3 l bulionu warzywnego

500 g ryby (np. filety z dorsza, łososia lub innej ryby morskiej bądź ryby słodkowodne np. pokrojony w dzwonki karp)

przyprawy do smaku: sól, pieprz, listki laurowe, ziele angielskie, gałka muszkatołowa, czarny pieprz ziarnisty Sposób przygotowania Przygotowanie rybyRybę umyć, pokroić na mniejsze kawałki i włożyć do gotującego się bulionu. Gotowanie ryby w bulionieKawałki ryby należy gotować w bulionie warzywnym około 15-20 minut na małym ogniu. Opracowanie rybyRybę wyjąć łyżką cedzakową. Oczyścić z ości, rozdrobnić i ponownie dodać do garnka z wywarem. Dodać pokrojoną w kostkę, plasterki lub słupki marchew oraz pietruszkę z gotowanego wcześniej bulionu warzywnego. Wszystko gotować kilka minut na małym ogniu. Dodanie przyprawDoprawić do smaku solą, pieprzem i innymi przyprawami np. gałką muszkatołową. Serwowanie zupy rybnejZabielić zupę kleksem śmietany i podawać np. z ziemniakami lub makaronem.

Przed końcem gotowania można dodać do zupy rybnej pomidory i ostrą paprykę – pikantna zupa rybna to doskonały pomysł na zimowy obiad, bo przyjemnie rozgrzewa w chłodne dni. Gotową zupę rybną można też zmiksować przed podaniem – zupa krem świetnie smakuje z grzankami doprawionymi czosnkiem.

To warto wiedzieć o zupie rybnej

Pyszna zupa rybna to potrawa przygotowywana na wiele różnych sposobów. Doskonale smakuje delikatny, aromatyczny bulion rybny, który podawany jest z makaronem, kluskami kładzionymi, lanym ciastem, ugotowaną na sypką kaszą lub ziemniakami, zupa rybna, w której znajdują się pokrojone warzywa z wywaru oraz kawałki ryby, a także rozgrzewająca, pikantna zupa rybna z chili, której smak podbija przecier pomidorowy. Bardziej treściwe zupy rybne zazwyczaj podawane są ze świeżym pieczywem lub grzankami.

Do przygotowania zupy rybnej możemy wykorzystać całe ryby, wysokiej jakości filety rybne (najlepiej świeże, bo ryba mrożona często nasiąknięta jest wodą, która zwiększa wagę produktu) oraz pozostałości z ryb (głowy, kręgosłupy, płetwy, skóra), które podajemy smażone lub pieczone np. karpia bądź pstrąga. Zupę rybną można także podawać z owocami morza.

Nośnikiem smaku zupy rybnej jest esencjonalny bulion warzywny. Warto pamiętać, że im więcej warzyw i ryb, tym zupa będzie miała bardziej intensywny smak. Ważnym składnikiem zupy rybnej są również przyprawy m.in. ziele angielskie, liść laurowy, gałka muszkatołowa, czarny pieprz ziarnisty, papryka słodka mielona, papryka ostra, cebula, czosnek, sól. Do posypania gotowej zupy można wykorzystać świeże zioła np. natkę pietruszki, koperek lub kolendrę. Osoby, które lubią orientalne smaki, mogą dodać do zupy rybnej pikantny imbir, szafran lub cynamon. Zupę rybną można także doprawić cytryną lub sokiem z limonki, dzięki czemu zyska ciekawy, kwaskowaty smak.

Najlepsza zupa rybna to zupa, w której wyczuwalne są różne smaki i aromaty. Przed przystąpieniem do gotowania zupy rybnej trzeba wybrać wysokiej jakości, świeże składniki, dzięki którym potrawa zyska nie tylko doskonały smak, ale także będzie miała wysokie wartości odżywcze.

