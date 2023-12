Te paszteciki sprawią, że zapomnicie o tradycyjnych krokietach. Pozazdrościła mi ich nawet szefowa kuchni

Paszteciki to doskonały zamiennik krokietów. Robię je nie tylko na wigilijną kolację, ale również w okresie noworocznym. To przekąska idealna na domową imprezę w gronie znajomych. Jest pyszna, sycąca, a jednocześnie łatwa w przygotowaniu. Jej bazą nie jest bowiem tradycyjne ciasto drożdżowe. By zaoszczędzić czas, wykorzystuję gotowe ciasto francuskie, jakie można kupić w sklepach i sieciach handlowych. W ten sposób szybko powstają paszteciki, które podbijają serca nawet najbardziej wybrednych smakoszy. Zalicza się do nich między innymi moja znajoma, szefowa kuchni, przed którą świat kulinariów nie ma praktycznie żadnych tajemnic.

Przepis: Paszteciki wigilijne z ciasta francuskiego Paszteciki z ciasta francuskiego z powodzeniem zastępują tradycyjne krokiety. Można je podawać razem z wigilijnym barszczem czerwonym. Sprawdzą się również jako samodzielna przekąska. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 15 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 20 Składniki 2 arkusze gotowego ciasta francuskiego

2 jajka

1 duża cebula

3 ząbki czosnku

500 g kapusty kiszonej

20 g grzybów suszonych (podgrzybków lub borowików)

250 g pieczarek

3-4 liście laurowe

kilka ziarenek ziela angielskiego

sól i mielony pieprz do smaku

olej do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówWsypcie suszone grzyby do garnka, zalejcie je szklanką letniej, przegotowanej wody i poczekajcie aż zmiękną (około godziny). Miękkie grzybki posiekajcie na drobno. Z kapeluszy większych pieczarek zdejmijcie skórkę (mniejszych nie trzeba obierać), a następnie wszystkie dokładnie pokrójcie. Obierzcie z łupin cebulę i ząbki czosnku. Następnie cebulę pokrójcie na mniejsze kawałki i przeciśnijcie czosnek przez praskę. Przygotowanie farszuWrzućcie do garnka przepłuczoną kiszoną kapustę, zalejcie ją niewielką ilością wody (około 100 ml). Następnie dodajcie liście laurowe, ziele angielskie oraz szczyptę mielonego pieprzu. Całość gotujcie na małym ogniu do momentu aż kapusta zmięknie (20-30 minut). Ostudzoną kapustę odciśnijcie z nadmiaru wody i posiekajcie. Cebulę i czosnek podsmażajcie na niewielkim ogniu i małej ilości oleju roślinnego (wystarczą trzy łyżki) przez około 10 minut. Warzywa powinny się jedynie lekko zarumienić. Potem na patelnię z czosnkiem i cebulą wrzućcie posiekane pieczarki i podsmażajcie całość przez około 10 minut (do momentu aż woda z pieczarek całkowicie odparuje). Cały czas mieszajcie. Na koniec dorzućcie kiszoną kapustę i odciśnięte grzyby. Doprawcie wszystko solą i mielonym pieprzem. Po około 7 minutach zdejmijcie farsz z ognia i odstawcie do przestygnięcia. Przygotowanie pasztecikówŚwieże lub rozmrożone ciasto francuskie potnijcie na kwadraty o dowolnych wymiarach. Wszystko zależy od tego, jakiej wielkości paszteciki chcecie uzyskać. Następnie na środek każdego kwadratu połóżcie trochę farszu i zawińcie ciasto, formując trójkąty. Dociśnijcie brzegi (na przykład za pomocą widelca), by pierożki nie rozkleiły się podczas pieczenia. Ciasto posmarujcie rozmąconym jajkiem i ułóżcie trójkąty na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Rozgrzejcie piekarnik do temperatury 200 stopni (grzanie góra-dół) i pieczcie paszteciki przez około 25 minut (do momentu aż ciasto zyska złoty kolor).

Przepis na paszteciki możecie dowolnie modyfikować, zgodnie z indywidualnymi upodobaniami. Tworzyć wersje serowe albo warzywne i dodawać do farszu to, co akurat macie pod ręką, na przykład paprykę, pomidory, marchew, pory itp. Ta przekąska jest również świetnym rozwiązaniem, gdy zostaje wam w lodówce mięso mielone po robieniu kotletów.

Jakie ciasto francuskie wybrać?

Jeśli kupujecie gotowe ciasto francuskie, zwracajcie uwagę na jego skład. Im krótszy, tym lepiej. Dobry produkt powinien zawierać mąkę, masło, sól i wodę. Wszelkie inne dodatki są zbędne. Nie inwestujcie w wyroby z olejem palmowym i cukrem. Uważajcie też na substancje emulgujące, na przykład lecytyny. Pamiętajcie o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii – jeśli dany składnik pojawia się na etykiecie jako pierwszy, to oznacza, że w danym produkcie jest go najwięcej. Analogicznie ostatnie miejsca na liście zajmują te ingredienty, których ilości są najmniejsze.

