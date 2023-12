Co zrobić ze smażonym karpiem po świętach? Na liście krokiety rybne i ryba w occie

Karp to jedna ze sztandarowych potraw wigilijnych i świątecznych. Zwykle to karp smażony w panierce (ewentualnie pieczony). Jeśli zrobiłeś go za dużo, możesz go zachować na później, albo przygotować z niego inne rybne dania.

Czy smażonego karpia można zamrozić?

Smażonego karpia można mrozić. Można mrozić również karpia pieczonego. Przed mrożeniem jednak warto zdjąć z ryby panierkę. Aby kawałki karpia nie posklejały się, wystarczy je rozdzielić folią aluminiową. Mrożonego karpia można przechowywać ok. 5-6 miesięcy.

Co zrobić ze smażonego karpia?

Smażonego karpia można śmiało wykorzystać do zrobienia pysznych rybnych dań. Co zrobić ze smażonego karpia?

Rybne krokiety ze smażonego karpia. Smażonego karpia można przerobić na oryginalny farsz do krokietów. Obierz rybę z ości, wymieszaj z kremowym serkiem, dodaj natkę pietruszki i solidnie dopraw pieprzem.

Rybne pulpety ze smażonego karpia. Aby zrobić pulety również należy obrać rybę z ości, posiekać drobno, wymieszać z jakiem, przyprawami, bułką tartą, drobno posiekaną cebulką. Z masy wystarczy formować niewielkie kulki i smażyć je na gorącym tłuszczu. Takie pulpety można podać do ziemniaków (np. z sosem jogurtowo-koperkowym) albo dodac do zupy rybnej lub np. pomidorowej.

Zapiekanka ze smażonego karpia. Kawałki ryby wymieszaj z gotowanymi ziemniakami, dodaj cebulę i inne, dowolne warzywa (np. seler naciowy, kolorową paprykę). Zalej wszystko prostym sosem ze śmietany i jajka, obficie podyp tartym serem i zapiekaj, aż całość się ładnie zarumieni. Podawaj z lekkimi sosami na bazie jogurtu: czosnkowym, koperkowym albo pietruszkowym.

Smażony karp w zalewie octowej. Karpia i inne smażone ryby można zachować w zalewie octowej. Taką rybę można zapasteryzować i mieć pyszne danie na dłużej. Wykorzystaj nasz przepis na rybę w zalewie octowej.

WAŻNE: jeśli odgrzewasz smażonego karpia, należy podgrzać mięso do minimum 70 stopni Celsjusza. Ważne, aby taka temperatura była również w środku ryby.

