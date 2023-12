„Pijane miśki” to zaskakująca przekąska na Sylwestra. Ten prosty przepis zdradziła mi przyjaciółka

Przepis na „pijane miśki” zdradziła mi znajoma podczas jednej z domówek. Muszę przyznać, że początkowo byłam do nich dość sceptycznie nastawiona, ale spróbowałam i posmakowały mi. Teraz sama przygotuję je od czasu do czasu. Ponadto są jedną z pozycji w moim sylwestrowym menu. Goście za nimi przepadają.

Przepis: „Pijane miśki” Ta przekąska to hit każdej sylwestrowej imprezy. Musicie jej spróbować. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 48 godz. Czas gotowania 2 min. Liczba porcji 1 Składniki 100 g żelków owocowych

pół szklanki szampana Sposób przygotowania Przygotowanie przekąskiWsypcie żelki do umytego, wyparzonego i osuszonego słoika. Następnie zalejcie je szampanem. Smakołyki powinny być całkowicie zanurzone w alkoholu. Zakręćcie naczynie i odstawcie je w chłodne miejsce (najlepiej do lodówki) na 2-5 dni. Pamiętajcie o mieszaniu zawartości słoika (przynajmniej 2 razy dziennie). Podawanie przekąskiŻelki świetnie sprawdzą się jako samodzielna przekąska. Można je przełożyć do miseczki i jeść łyżeczką lub pałeczkami. „Pijane miśki” będą też wspaniałym dodatkiem do drinków i koktajli alkoholowych.

Pamiętajcie, że im dłużej żelki będą „kąpać się” w szampanie, tym więcej go „wypiją”. Warto więc co jakiś czas sprawdzać, czy ilość alkoholu w misiach jest odpowiednia. Najlepiej wyciągnąć jednego z zalewy i zjeść. Dzięki temu najszybciej zorientujecie się, czy przekąska jest już gotowa i odpowiada waszym gustom. I jeszcze ważna kwestia – nie zapomnijcie przypadkiem o żelkach. Trzymane zbyt długo w zalewie rozpuszczą się.

Jakim alkoholem „upić” miśki?

Do przygotowania tej przekąski na Sylwestra możecie wykorzystać różne rodzaje alkoholu – poczynając of wskazanego w przepisie szampana, poprzez wino, a na zwykłej wódce kończąc. Czym jeszcze „upić” miśki? Możecie sięgnąć po rozmaite drinki. Dobrze sprawdzi się na przykład koktajlu pomarańczowego Jak go zrobić? Będziecie potrzebować soku z 2 pomarańczy i jednego grejpfruta, wódki (150 ml), Połączcie wszystkie składniki i napój gotowy. Na koniec wystarczy zalać nim żelki. Gdy misie się napiją, warto przełożyć je do miseczki Powinny wchłonąć cały płyn. Pamiętajcie, by przynajmniej raz dziennie przemieszać miśki z alkoholem. Dzięki temu będziecie na bieżąco kontrolować ilość „procentów” w smakołykach. i upewnicie, się, że mięta zbytnio nie rozmiękła.

Inny sposób na „pijane miśki”

Zalanie żelków alkoholem to niejedyny sposób na zrobienie „pijanych miśków”. Znam też inną sprawdzoną metodę, ale jest ona bardziej pracochłonna. Przygotujcie 500 ml ulubionego trunku (powinien mieć temperaturę pokojową), 6 łyżek żelatyny w proszku i 5 łyżek świeżego soku z cytryny. Wlejcie 200 mililitrów alkoholu do garnka i lekko go podgrzejcie (nie doprowadzając do wrzenia). Następnie wyłączcie palnik, dodajcie żelatynę i mieszajcie całość, dopóki składniki się nie połączą. Pamiętajcie, że płyn nie może się zagotować. Gdy żelatyna się rozpuści, dodajcie do powstałej mikstury pozostały alkohol oraz sok z cytryny. Gdy płyn przestygnie, przelejcie go do silikonowych foremek na lód. Po całkowitym wystygnięciu wstawcie je do lodówki na około 2 godziny, by żelki stężały. Przekąska gotowa.

