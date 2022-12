Szybkie i efektowne przekąski z ciasta francuskiego. Idealne na imprezę

Zawsze warto mieć w lodówce gotowe ciasto francuskie. Nie jest to najzdrowszy składnik (100 g gotowego ciasta ma ok. 550 kalorii), ale jego zaletą jest smak, możliwość wykorzystania zarówno do słodkich, jak i wytrawnych potraw i przede wszystkim szybkość przygotowania.

Co to jest ciasto francuskie?

Ciasto francuskie ma charakterystyczną warstwową strukturę. Zawdzięcza ją specyficznemu przygotowaniu i rozwałkowywaniu kawałków ciasta przekładanych najczęściej ciastem maślanym. Ma dużą zawartość tłuszczu i stąd jego wysoka kaloryczność. Ciasto francuskie można przygotować samodzielnie, jednak jest to czasochłonne i wymaga nieco wprawy. Dlatego najprościej skorzystać z gotowego ciasta francuskiego, które jest dostępne niemal w każdym sklepie spożywczym. Jeśli zależy ci na cieście dobrej jakości, szukaj takiego, które ma w składzie masło. Gotowego ciasta francuskiego należy szukać w lodówkach lub zamrażarkach sklepowych. Ciasto nie wymaga długiego pieczenia. Zwykle jest to 15-25 minut, w zależności od tego, co przygotowujesz z ciasta.

Cztery imprezowe przekąski z ciasta francuskiego

My proponujemy cztery efektowne przekąski, których podstawą jest ciasto francuskie.

Sakiewki ze szpinakiem



Ciasto francuskie pokrój na kwadraty. Każdy napełnij farszem z rozdrobionego szpinaku i sera feta (lub orzechów nerkowca). Złóż rogi ciasta, a na łączeniu połóż połówkę orzecha włoskiego.



Serowo-pomidorowe ślimaki



Płat ciasta posmaruj sosem pomidorowym i ułóż na nim plastry żółtego sera. Zawiń roladę i pokrój ją na plastry grubości ok. 2 cm.



Kolorowe minipizze



Pokrój ciasto na równe prostokąty. Każdy posmaruj rozbełtanym jajkiem. Ułóż na kawałkach ciasta plastry pieczarek, pomidorów, cukinii, rzodkiewkę, zielony groszek, plastry marchewki, szparagi. Możliwości ogranicza jedynie wyobraźnia.



Chrupiące choinki



Plastry ciasta francuskiego razem z chudą szynką i kawałkami sera nadziewaj na drewniane patyczki, aby powstał kształt choinek. W wersji wegetariańskiej wykorzystaj plastry cukinii lub kolorowej marchewki. Gotowe udekoruj oliwkami.

Co jeszcze można zrobić z ciasta francuskiego?

Ciasto francuskie można z powodzeniem wykorzystać jako podstawę tart, zawijać w nie warzywa, mięso i sery. Ale doskonale smakuje także na słodko. Jeden z najprostszych sposobów na szybki deser, to kawałki gorzkiej czekolady pozamykane we francuskim cieście. Ciasto można łączyć z owocami, orzechami, słodkimi kremami i dżemami.

