Prawdziwy pogromca infekcji. Zrób napar z rozmarynu, goździków i cytrusów, a nie pożałujesz

To przepis, który dała mi moja koleżanka. Magda prowadzi mały warzywniak na jednym ze szczecińskich osiedli. Kiedy ostatnio weszłam do niej po zakupy, uderzył mnie świeży zapach, którego nie powstydziłoby się najbardziej ekskluzywne SPA. – Co zrobiłaś? Co tak obłędnie pachnie? – zapytałam od progu, rozglądając się po sklepie. – A napar z rozmarynem – odpowiedziała Magda, wskazując na pokaźny słoik wypełniony prawdziwymi skarbami.

Jak zrobić napar z rozmarynem i goździkami?

Oczywiście natychmiast poprosiłam o przepis. Magda powiedziała, że przepis na napar z rozmarynu, goździków, imbiru, cytryny i miodu bez trudu można znaleźć w Internecie. Ale szybko okazało się, że ona jednak dorzuciła do mikstury coś od siebie. To limonka oraz garść świeżej żurawiny. – Ta żurawina to przede wszystkim po to, żeby ładniej wyglądało – wytłumaczyła.

W domu natychmiast zrobiłam napar w tej wersji. Mój partner, kiedy wszedł do pokoju, od razu zapytał: – A co tak pachnie? Co ty pijesz?

Ten napar przetestowałam już też jako napój, który zabieram ze sobą na dłuższy spacer z psem. Kiedy czuję, że robi mi się zimno, biorę kilka łyków z niewielkiego termosu i od razu robi mi się lepiej. Ze względu na skład, to skuteczny oręż przeciwko wirusom i bakteriom. W zasadzie każdy składnik naparu ma działanie antyprzeziębieniowe, antywirusowe i antybakteryjne.

Przepis: Napar z rozmarynem i goździkami Rozgrzewający napój, który pomoże w walce z infekcjami. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 4 Składniki kilka gałązek świeżego rozmarynu

kilka-kilkanaście goździków

1 cytryna

1 limonka

kilka plasterków świeżego imbiru

2 łyżki miodu

litr wody

opcjonalnie: garść żurawiny Sposób przygotowania Uszykuj składnikiDo naczynia (dzbanek lub garnek) włóż świeży rozmaryn, goździki, pokrojone w ćwiartki cytrynę i limonkę, kawałki imbiru i ewentualnie garść żurawiny. Przygotuj naparZalej wszystko wrzątkiem. Gotowy napar, kiedy odrobinę przestygnie, dosłodź miodem.

RADA: W przepisie podałam proporcje, z jakich sama robię napój. Ale traktujcie to bardziej jako inspirację. Goździki mają bardzo intensywny smak i w dużej ilości nie każdemu mogą smakować. Możecie też np. zrezygnować z miodu. I koniecznie wykorzystajcie patent Magdy z żurawiną. To naprawdę pięknie wygląda, a dodatkowo żurawina również wspiera odporność.

Napar z rozmarynem jako odświeżacz powietrza

Dodatkowy, niejako uboczny skutek tego naparu? Jeśli zrobicie go w otwartym dzbanku, zadziała jak najlepszy odświeżacz powietrza. Tak naprawdę jeśli nie posmakuje wam ta mikstura jako napój, śmiało możecie dorzucić jeszcze więcej goździków i rozmarynu i potraktować to jako naturalny zapach do wnętrz. Wystarczy otwarte naczynie z gorącym naparem postawić w pomieszczeniu i gotowe.

Czytaj też:

Nalewka z cytryn i kawy. To dawka energii i zaskakujący smakCzytaj też:

Pomysły na siedem zdrowych zup na jesień i zimę. Są idealne dla osób, które dbają o prawidłową wagę