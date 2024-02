Kluski na parze, czyli kultowe pampuchy, pamiętam jeszcze z przedszkola. To pomysł na ekspresowy obiad

Warto wracać do starych przepisów, ponieważ zawierają one receptury, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie, a to z kolei jest gwarancją wspaniałego smaku. Jednym z takich już nieco zapomnianych dań są kluski na parze, które wielu z was zapewne kojarzy pod nazwą pampuchy. Niektórzy mówią na nie też buchty czy parowańce. Kiedyś były bardzo popularne i lubiane, warto więc również teraz przypomnieć sobie ich wspaniały smak.

Czym są pampuchy robione na parze?

Pampuchy, czyli kluski na parze, to „pączki”, które są zrobione z ciasta drożdżowego. Przygotowuje się je nad garnkiem wypełnionym wodą. Mają kulisty kształt, który jest ich charakterystyczną cechą. Do tego są niezwykle puszyste, a ich konsystencja jest bardzo sprężysta. Pampuchy, jak sama nazwa wskazuje, przyrządza się na parze, dzięki czemu są niezwykle lekkie, ale też delikatne w smaku. Jest to również bardzo uniwersalna potrawa. Można podawać ją zarówno „na słodko”, jak i w wersji wytrawnej. Takie parowańce doskonale będą smakować na przykład z jogurtem i dżemem lub owocami (możecie użyć świeżych, ale również tych z syropu). Idealnie pasują też do dań „na słono” – można przyrządzić je na przykład z soczewicą lub kapustą i grzybami, twarogiem czy kaszą jaglaną – w ten sposób je się je między innymi na Lubelszczyźnie. Z kolei w Wielkopolsce serwuje się je z modrą kapustą, pieczoną kaczką oraz jabłkami.

Jak zrobić kluski na parze? Prosty i szybki przepis

Przygotowanie pampuchów wbrew pozorom nie jest niczym skomplikowanym. Do ich zrobienia będziecie potrzebować kilku popularnych składników, które w swojej kuchni ma niemal każdy.

Przepis: Kluski na parze Pampuchy są uwielbiane zwłaszcza przez dzieci, ale przypadną do gustu też dorosłym. Koniecznie spróbujcie tych puszystych kuleczek. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 10 Składniki 500 g mąki pszennej

30 g drożdży

250 ml mleka

5 g cukru

2 jajka

45 g masła Sposób przygotowania Przygotowanie zaczynuNajpierw podgrzejcie mleko w rondelku. Odlejcie 125 ml i połączcie z rozkruszonymi drożdżami. Dodajcie łyżkę mąki (odejmijcie ją z odmierzonych wcześniej 500 g). Całość mieszajcie do momentu, aż składniki się ze sobą połączą. Rozczyn odstawcie w ciepłe miejsce na 15 minut. Robienie ciastaRozpuśćcie masło, a później lekko je ostudźcie. Przesiejcie pozostałą mąkę do miski. Dodajcie szczyptę soli, rozczyn, jajka i pozostałą część mleka. Wlejcie również roztopione masło. Całość wymieszajcie. Ciasto wyrabiajcie przez około 5 minut. Później przykryjcie miskę i odstawcie w ciepłe miejsce na godzinę. FormowanieGdy ciasto podwoi już swoją objętość, wyłóżcie je na blat podsypany mąką. Przez chwilę ponownie wyrabiajcie ciasto, a później lekko je rozwałkujcie (na około 2 cm grubości). Przy użyciu szklanki wycinajcie pączki. Możecie też uformować kulę w dłoniach. Całość przykryjcie ściereczką i odstawcie na około 15 minut, żeby pampuchy jeszcze urosły. GotowanieGarnek z wodą ustawcie na gazie. Następnie nakryjcie go ściereczką tetrową lub gazą. Zabezpieczcie ją też sznurkiem, by uniknąć zsunięcia. Zagotujcie wodę, a później ułóżcie bułeczki na materiale i przykryjcie je metalową miską. Pampuchy gotujcie w ten sposób przez 10 minut. Możecie wykorzystać do tego też specjalny garnek z sitkiem.

O czym pamiętać, żeby kluski na parze wyszły idealne?

Żeby wasze kluski na parze wyszły naprawdę pyszne, a ich konsystencja była wręcz idealna – musicie zadbać o odpowiednią temperaturę składników. Zanim rozpoczniecie robienie pampuchów – wszystkie produkty wyjmijcie około jedną godzinę wcześniej z lodówki, żeby nabrały temperatury pokojowej. Pamiętajcie też, żeby takich parowańców nie gotować zbyt blisko powierzchni wody, ponieważ wtedy zaczną opadać. Nie można również robić tego zbyt długo – „przeciąganie” czasu zadziała tutaj zdecydowanie na niekorzyść.

Z czym podawać kluski na parze?

Kluski na parze możecie zaserwować niemal z każdym dodatkiem, na jaki macie tylko ochotę. Doskonale sprawdzi się na przykład cukier i roztopione masło. Pampuchy będą też wspaniale smakować, jeśli posypiecie je lekko cynamonem – w ten sposób całość nabierze cudownie korzennego aromatu. Doskonałym dodatkiem będzie też mus owocowy. Ciekawym pomysłem jest również dodanie nadzienia owocowego – gdy będziecie wyrabiać kulki ciasta, to spłaszczcie je w dłoniach i dodajcie odrobinę farszu, a później szczelnie zlepcie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dodać do nich tradycyjną zasmażkę (na przykład z dodatkiem bułki tartej) czy skwarki, tak jak robi się to w przypadku kopytek.

