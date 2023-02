Jak przyspieszyć gotowanie ziemniaków? Wystarczy dodać łyżkę tego produktu

Gotowanie ziemniaków, w zależności od ich wielkości i gatunku, może trwać 20-30 minut. Ten proces można jednak przyspieszyć. Wystarczy dodać do wody łyżkę tłuszczu, najlepiej masła (ale może być też margaryna).

Po co dodawać masło do gotowania ziemniaków?

Masło pokryje wodę warstwą tłuszczu i sprawi, że woda nie wykipi, ale też jednocześnie przyspieszy proces gotowania. Choć taki sam efekt da dodatek margaryny do wody, to jednak trzeba pamiętać, że dodatek tłuszczu ma też wpływ na smak ziemniaków. Masło nada im delikatności i charakterystycznego, maślanego posmaku.

Jak szybko ugotować ziemniaki?

Dodatek masła to nie jest jedyny sposób. Warto też zwrócić uwagę na wielkość ziemniaków. Pokrojone w równe, małe kawałki, ugotują się dużo szybciej, niż te wrzucone w całości. Ziemniaki warto wrzucać do już gotującej się wody (lub taką wodą zalać ziemniaki i postawić na kuchence) – ten sposób sprawi, że ziemniaki zachowają więcej wartości odżywczych i będą smaczniejsze.

Jakie ziemniaki wybrać do gotowania?

Ziemniaki są podzielone na typy w zależności od ich właściwości, a tym samym tego, jak zachowują się podczas obróbki termicznej. Jeśli chcesz mieć dobre ziemniaczki do obiadu, które nie rozsypią się, a będą delikatnie kruche, wybierz ziemniaki typu B. Jeśli planujesz zrobić ziemniaczane purée – postaw na typ C, czyli ziemniaki, które pięknie się rozsypują po ugotowaniu.

Jakie są typy ziemniaków i co oznacza typ ziemniaków?

Typ A – to inaczej ziemniaki sałatkowe. Są twarde i nie rozpadają się, mają małą zawartość skrobi. Są idealne do sałatek, ale też świetnie się sprawdzą na patelnię czy na grilla (np. pieczone w łupince). Należą tu np. odmiany Denar i Vineta.

Typ B – to ziemniaki uniwersalne. Nie rozsypują się, są średniej twardości. Są najlepsze na ziemniaczki z wody i doskonałe na frytki czy placki ziemniaczane. Takie ziemniaki są też dobre do zup. To m.in. odmiany Irga oraz Irys.

Typ C – to ziemniaki mączyste, najlepsze na purée. Zawierają najwięcej skrobi, ich miąższ łatwo się rozsypuje. Najlepsze na purée, babkę ziemniaczaną, kluski, kopytka. Sprawdzą się też przy plackach ziemniaczanych (szczególnie jeśli lubisz placki z ziemniaków starych na najdrobniejszej tarce). To np. odmiana Tajfun.

Wyróżniamy jeszcze typ D, ale praktycznie nie używa się go w kuchni – to ziemniaki bardzo suche i mączyste. W sklepach można znaleźć także typy pośrednie, które łączą właściwości tych podstawowych. Najczęściej to AB oraz BC. Dla przykładu popularna w Polsce odmiana Bryza jest określana jako typ BC.

