Sposób na cudownie miękkie kopytka znalazłam w przepiśniku babci. Wystarczy pół szklanki tego płynu

Kopytka są popularne i lubiane w naszym kraju. Nic dziwnego, ich przygotowanie nie jest wcale trudne, robi się je dość szybko, a do tego to bardzo uniwersalna potrawa, którą można podawać na wiele sposobów. Przyrządzając kopytka, warto stosować się do kilku zasad – dzięki temu wyjdą naprawdę idealne. Dodatkowo jeden z takich trików całkowicie odmieni ich smak.

Jak zrobić idealnie miękkie kopytka?

Jeśli przygotujecie kopytka według tradycyjnego przepisu, to z pewnością wyjdą pyszne. Jeśli jednak chcecie, żeby zachwyciła się nimi cała rodzina i każdy poprosił o dokładkę – dodajcie składnik, który niemal każdy z nas ma w swojej lodówce. Podczas gotowania ziemniaków na tę potrawę, warto dodać do wrzącej wody odrobinę mleka – na jeden kilogram ziemniaków wystarczy pół szklanki. Dzięki temu kopytka wyjdą bardzo delikatne i kremowe – będą dosłownie rozpływać się w ustach.

Z jakich ziemniaków najlepiej przygotować kopytka?

Podstawą doskonałych kopytek są oczywiście ziemniaki. Najlepiej wybierzcie mączyste, które zawierają w sobie najwięcej skrobi, co sprawia, że kopytka są bardziej zwarte i lepiej sklejone. Najlepiej sprawdzą się ziemniaki typu C, na przykład Bryza, Tajfun, Ibis, Gracja, Bursztyn, Etiuda, Legenda.

Pamiętajcie też, że ugotowane ziemniaki trzeba ostudzić, zanim zaczniecie z nich przygotowywać kopytka – muszą być one całkowicie zimne. W przeciwnym razie ciasto wyjdzie rzadkie i kleiste. Nie możecie dodać do nich też zbyt wiele mąki, ponieważ nie będą wtedy miękkie. Sprawdźcie, co jeszcze zrobić, żeby kopytka nie wyszły twarde.

Z czym podawać kopytka? Ciekawe pomysły

Kopytka możecie podawać w tradycyjnej wersji – ze skwarkami z boczku lub słoniny lub odrobiną skarmelizowanej cebulki. Możecie też nieco poeksperymentować – to danie będzie obłędnie smaczne z sosem grzybowym lub gulaszem, w ten sposób urozmaicicie ich smak, ale potrawa stanie się też bardziej sycąca. Możecie polać je również rozpuszczonym masłem z dodatkiem ziół – świetnie sprawdzi się na przykład szałwia czy rozmaryn. Takie kopytka będą też doskonałym dodatkiem do pieczonych lub duszonych mięs.

Wcale nie musicie jednak przygotowywać kopytek tylko w wersji wytrawnej. W słodkiej odsłonie to danie będzie genialnie smakować polane owocowym sosem lub posypane cynamonem z odrobiną cukru. Ciekawym pomysłem jest też podanie ich ze swoimi ulubionymi owocami, na przykład z borówkami, ale też jagodami, malinami czy truskawkami. Dodajcie do nich jeszcze odrobinę słodkiej śmietany, a nikt im się nie oprze. Z kolei jeśli chcecie spróbować tej potrawy w nieco innej odsłonie – zróbcie kopytka z cukinii.

